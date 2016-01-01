شوبير يكشف تطوراً جديداً في أزمة قيد كهربا مع الأهلي

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كهربا

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى سيحسم إجراءات قيد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة .

وقال أحمد شوبير، فى تصريحات إذاعية إن مندوبًا من الأهلى يتواجد الآن فى اتحاد الكرة من أجل حسم إجراءات قيد محمود كهربا بشكل رسمى بعد أن كان مجلس الجبلاية تمسك بالحصول على كافة مستحقاته المتأخرة لدى الأهلى لإنهاء إجراءات قيد اللاعب.

وأضاف أنه من الوارد أن يشارك محمود كهربا مع الأهلى اليوم فى مباراته أمام نادي مصر المقرر إقامتها باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 12 من منافسات الدوري المصري .

ونجح الأهلي فى الحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق كرة القدم بنادى الزمالك مستغلا أزمة اللاعب مع الأبيض ورفضه البقاء داخل القلعة البيضاء وسفره لخوض تجربة احترافية فى الدوري البرتغالى لم تستمر سوى عدة أشهر.

المصدر: elbalad

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