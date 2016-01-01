

الصين تطرح سيارة شبيهة بـ تسلا الأمريكية في مصر.. والسعر مفاجأة (صور) الصين تطرح سيارة شبيهة بـ تسلا الأمريكية في مصر.. والسعر مفاجأة (صور)

كعادتها تفرغ بعض المصانع الصينية مهندسوها وعمالها، من أجل إنتاج المزيد من المنتجات المقلدة باحترافية شديدة، فيمكنك أن تجد في الأسواق بالشرق الأوسط وبعض الدول النامية منها، ماركات لـ سيارات وأدوات تكنولوجية مقلدة بخامات تشبه الأصلية تمامًا.



وهذه المرة عمد أحد المصانع الصينية الشهيرة المتخصصة في صناعة السيارات، على إنتاج خط كامل للسيارات التى تشبه السيارة تسلا الكهربائية الأمريكية الشهيرة، وطرحتها في مصر للمرة الأولى تحت اسم ora iq5، ويمكنكم التعرف على أسعارها ومواصفاتها في التقرير التالي:



مواصفات السيارة ora iq5 الجديدة:

تأتي السيارة ora iq5 شبيهة التسلا الجديدة، بنفس الأبعاد الداخلية والخارجية للسيارة تسلا اكس تأتي السيارة الكهربائية بمحرك قدرته ١٢٠ كيلو وات وبطارية سعة ٥٤,٣٥ كيلو وات تمكنها من السير متوسط ٤٠٠ كيلو في الشحنة الواحدة بسرعة قصوى تصل ١٥٠ كم.جنوط ١٧فراملABSEBDESPفرامل يد كهرباءتكييف اوتوماتيكسنتر لوككراسي جلدطارة مالتيستارت انجينسمارت كيحساسات خلفية واماميةفوانيس هالوجينتحكم صوتيبلوتوثايرباج اماميسعر السيارة ora iq5 الجديدة:تباع السيارة ora iq5 الجديدة في مصر بسعر 285.000 جنيه.



