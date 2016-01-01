الصين تطرح سيارة شبيهة بـ تسلا الأمريكية في مصر.. والسعر مفاجأة (صور)

آخر الأخبارأخبار السيارات › الصين تطرح سيارة شبيهة بـ تسلا الأمريكية في مصر.. والسعر مفاجأة (صور)

صورة الخبر: الصين تطرح سيارة شبيهة بـ تسلا الأمريكية في مصر.. والسعر مفاجأة (صور)
الصين تطرح سيارة شبيهة بـ تسلا الأمريكية في مصر.. والسعر مفاجأة (صور)

كعادتها تفرغ بعض المصانع الصينية مهندسوها وعمالها، من أجل إنتاج المزيد من المنتجات المقلدة باحترافية شديدة، فيمكنك أن تجد في الأسواق بالشرق الأوسط وبعض الدول النامية منها، ماركات لـ سيارات وأدوات تكنولوجية مقلدة بخامات تشبه الأصلية تمامًا.

وهذه المرة عمد أحد المصانع الصينية الشهيرة المتخصصة في صناعة السيارات، على إنتاج خط كامل للسيارات التى تشبه السيارة تسلا الكهربائية الأمريكية الشهيرة، وطرحتها في مصر للمرة الأولى تحت اسم ora iq5، ويمكنكم التعرف على أسعارها ومواصفاتها في التقرير التالي:

مواصفات السيارة ora iq5 الجديدة:

تأتي السيارة ora iq5 شبيهة التسلا الجديدة، بنفس الأبعاد الداخلية والخارجية للسيارة تسلا اكس تأتي السيارة الكهربائية بمحرك قدرته ١٢٠ كيلو وات وبطارية سعة ٥٤,٣٥ كيلو وات تمكنها من السير متوسط ٤٠٠ كيلو في الشحنة الواحدة بسرعة قصوى تصل ١٥٠ كم.

جنوط ١٧
فرامل
ABS
EBD
ESP
فرامل يد كهرباء
تكييف اوتوماتيك
سنتر لوك
كراسي جلد
طارة مالتي
ستارت انجين
سمارت كي
حساسات خلفية وامامية
فوانيس هالوجين
تحكم صوتي
بلوتوث
ايرباج امامي

سعر السيارة ora iq5 الجديدة:

تباع السيارة ora iq5 الجديدة في مصر بسعر 285.000 جنيه.

صورة الخبر: الصين تطرح سيارة شبيهة بـ تسلا الأمريكية في مصر.. والسعر مفاجأة (صور)

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الصين تطرح سيارة شبيهة بـ تسلا الأمريكية في مصر.. والسعر مفاجأة (صور)

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
67947

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager