كعادتها تفرغ بعض المصانع الصينية مهندسوها وعمالها، من أجل إنتاج المزيد من المنتجات المقلدة باحترافية شديدة، فيمكنك أن تجد في الأسواق بالشرق الأوسط وبعض الدول النامية منها، ماركات لـ سيارات وأدوات تكنولوجية مقلدة بخامات تشبه الأصلية تمامًا.
وهذه المرة عمد أحد المصانع الصينية الشهيرة المتخصصة في صناعة السيارات، على إنتاج خط كامل للسيارات التى تشبه السيارة تسلا الكهربائية الأمريكية الشهيرة، وطرحتها في مصر للمرة الأولى تحت اسم ora iq5، ويمكنكم التعرف على أسعارها ومواصفاتها في التقرير التالي:
مواصفات السيارة ora iq5 الجديدة:
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التعليقات على الصين تطرح سيارة شبيهة بـ تسلا الأمريكية في مصر.. والسعر مفاجأة (صور)
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