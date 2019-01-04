

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 5 - 1 - 2020 أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 5 - 1 - 2020

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الأحد 5– 1- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.



ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي



فيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

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أسعار الخضراوات اليوم في مصرالطماطم: 3.5 جنيهالبطاطس: 5 جنيهاتالخيار: 6.5 جنيهفلفل ألوان: 15 جنيهًاالقرنبيط: 5 جنيهاتالبصل: 6.5 جنيهالجزر: 4 جنيهاتالملوخية: 10 جنيهاتأسعار الفاكهة اليوم في مصرالتفاح : 25 جنيهاجوافة: 7.5 جنيهالموز : 10 جنيهاتالبرتقال: 7.5 جنيه