من المكعبات للوازم الرياضية.. أشياء غير متوقعة يمكن تنظيفها فى الغسالة



أشياء غير متوقعة يمكن تنظيفها فى الغسالة أشياء غير متوقعة يمكن تنظيفها فى الغسالة



تخشى بعض النساء وضع بعض الأدوات والملابس أو الحقائب داخل الغسالة، خوفاً من تلف الأدوات أو إحداث عطل فنى بالغسالة يتسبب فى توقفها لبضعة أيام وإنفاق الكثير من الأموال لإصلاحها، ولكن الذى لا يعرفه الكثيرو أنه يمكن وضع بعض الأشياء لتنظيفها داخل الغسالة دون حدوث أضرار لأى منهما، والتى نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "thespruce".







أشياء يمكن وضعها فى الغسالة لتنظيفها



اللوازم الرياضية

يتعرض الزي الرياضي وأدوات وألواح الركبة وغيرها من مستلزمات الرياضة للأتربة والتعرق طوال فترة التمرين، مما يتطلب تنظيفها، من خلال وضعها داخل الغسالة ولا يتطلب ذلك الأمر سوى إغلاق جميع الأشرطة، ووضع تلك القطع البلاستيكية والمبطنة في كيس الغسيل الشبكي ثم وضعها داخل الغسالة، وضبطها على دورة غسيل لطيفة واستخدام منظف عادى، وعند الانتهاء من الغسيل، توضع فى الهواء الطلق لتجف.

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معدات الرياضةسجادة اليوجايمكن وضع سجادة اليوجا داخل الغسالة، التى لا يوجد بداخلها أداة تحريك مركزية والتى تعتبر أكثر نعومة على هذا النوع من الأقمشة، لكن فى حالة وجود أداة تحريك مركزية، ينصح بسحب السجادة وترتيبها حول الحوض بالتساوي بقدر الإمكان، وذلك بموازنة الحمل مع اثنين من المناشف لمنع الغسالة من التأرجح واللف، مع ضبط الغسالة على دورة مناسبة، ويمكن استخدام الماء الدافئ أو البارد ، والمنظفات الثقيلة، وبعد تنظيفها، يمكن تركها فى الهواء حتى تجف.سجادة يوجاحقائب الظهر الرياضيةعند وجود حقيبة ظهر رياضية، أو جلدية، يمكن إلقاء الأقمشة في الغسالة مع حمولة منتظمة من الملابس الملونة المماثلة، مع تفريغ الحقيبة، وتنظيف أي بقعة باستخدام أى منتج لإزالة البقع، باستخدام فرشاة ناعمة الشعر وتركها لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل الغسيل، ثم قلب الكيس من الداخل إلى الخارج واستخدام منظف شديد التحمل وماء دافئ، مع إضافة مطهر إلى الغسالة لتنظيف الحقيبة.حقائب مدرسيةألعاب الأطفاليمكن أيضاَ تنظيف الألعاب البلاستيكية الصغيرة مثل المكعبات ووضعها داخل كيس غسيل شبكي، ثم وضعها داخل الغسالة مع ضبطها على ماء دافئ، ثم إخراجها في الهواء الجاف، مع إضافة القليل من المطهر للتخلص من الجراثيم.