طريقة عمل البيتزا بالجمبرى.. بدل ماتشترى من بره



بيتزا بالجمبرى بيتزا بالجمبرى



يفضل الكثير من الأشخاص تناول البيتزا المضاف إليها بعض المأكولات البحرية مثل الجمبرى، وذلك لنكهتها المميزة، ولكن قد يحضرها البعض فى إحدى المطاعم بطريقة غير صحية، لذلك يفضل إعدادها فى المنزل، لذلك نتعرف فى هذا التقرير على طريقة عمل البيتزا بالجمبرى، وفقاً لما ذكره موقع "theblondcook" .



طريقة عمل بيتزا بالجمبرى



المكونات:



2 ملعقة من السمن.



2 ملعقة من زيت زيتون.

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1 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم الطازج.نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.بيتزا بالجمبرىبيتزا بالجمبرى2 ملعقة من عصير ليمون.نصف كيلو من الجمبرى متوسط ​​الحجم ومقشر .عجين البيتزا جاهزة التحضير .2 كوب من مزيج الجبنة الإيطالية.خطوات عمل بيتزا بالجمبرىخطوات عمل بيتزا بالجمبرىنصف ملعقة صغيرة من التوابل الإيطالية.ربع كوب جبنة البارميزان المبشور.1 ملعقة كبيرة من البقدونس الطازج المفروم، للتزيين.خطوات التحضير:نسخن الفرن على درجة 450 درجة فهرنهايت، ثم نذيب الزبدة مع زيت الزيتون في مقلاة على درجة حرارة متوسطة مع إضافة الثوم، مع التقليب باستمرار، لمدة دقيقة واحدة.- نضيف عصير الليمون مع تقليب المزيج وتركه على درجة حرارة منخفضة لمدة دقيقة واحدة، ثم إضافة الجمبرى حتى ينضج ويصبح لونه وردى.- نزيل الجمبرى ونضعه على الطبق، ثم نرفع المقلاة من على الموقد، ونضعها جانباً.طريقة عمل البيتزا- نسكب المزيج 1-1 / 2 كوب من الجبنة ويُوزّع الجمبرى بالتساوي على الجبن، مع رش نصف كوب المتبقى من الجبن على البيتزا بالتساوي مع التوابل الإيطالية.- نضع البيتزا داخل الفرن ونتركها لمدة 6-8 دقائق، أو حتى عند ذوبان الجبن مع سكب جبنة البارميزان والبقدونس الطازج، عند الرغبة فى ذلك، ثم تقديمها لأفراد الأسرة لتناولها فى وجبة الغداء أو العشاء، أو عند دعوة الضيوف لتناول الطعام فى المنزل، بدلاً من شرائها من الخارج.