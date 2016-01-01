ديكورات القرن العشرين مسيطرة.. أشكال مختلفة من المنازل المطلة على الحدائق



أشكال مختلفة من المنازل المطلة على الحدائق أشكال مختلفة من المنازل المطلة على الحدائق



يفضل البعض العيش فى منزل يطل على حديقة تحتوى على مجموعة من الأشجار بمختلف أطوالها، وكذلك أنواع الزهور ذات الألوان الزاهية والمميزة، التى تساعد على الشعور بالبهجة والسعادة، عند رؤيتها، ولكن قد يفضل أحد الأشخاص تغيير ديكور وشكل الحديقة، ولذلك نتعرف فى هذا التقرير على أشكال مختلفة لمنازل مطلة على حدائق مختلفة ومميزة، وفقاً لما ذكره موقع "thespruce".



منزل على غرار الهندسة المعمارية فى العشرينات

يعتبر هذا المنزل على غرار الهندسة المعمارية التي نشأت في أمريكا في أوائل القرن العشرين، وكانت هذه المنازل من أكثر الأنواع شيوعًا في أمريكا، حيث تتوفرغرفة معيشة من طابق واحد مع تصميم حديقة على شكل مستطيل أوعلى شكل حرف L وسقف منخفض وملعب ومساحات معيشة مفتوحة، وغالبًا ما تصمم المنازل بديكور مكون من الجص أو الخشب أو الطوب أو الحجر.



منزل مطلى باللون الأبيض

يعتبر هذا المنزل المطلى باللون الأبيض من أشكال الديكورالتى ظهرت في منتصف القرن العشرين، ويحتوى المنزل على نوافذ ذات حجم كبير، ويعتمد على الضوء الطبيعي خارج المنزل.

منزل يمزج بين الكلاسيكية والعصريةيعتمد ديكورهذا المنزل، على المزج بين الكلاسيكية والعصرية مع استخدام الأعمال الحجرية فى تصميم مدخل المنزل، وتصميم شرفة أمامية وسقف مائل مميز، واستخدام ألوان محايدة لطلاء المنزل مثل اللون الأبيض.ديكور حجرىيعتبر المنزل المبنى من الطوب بمختلف ألوانه مع تصميم متماشى مع الطوب الأحمر، من أشكال منازل المطلة على الحدائق المميزة، والتى تحتوى على شرفة كبيرة، تكفى لوضع منضدة ومقاعد للجلوس عند تناول الأفطار فى الصباح أو التحدث مع بعض الأصدقاء.منزل من الطوب الأبيضانتشرهذا النوع من المنازل في منتصف القرن العشرين، وكان شكلها مثل هذا المنزل المبني بالطوب الأبيض، مع زراعة نخيل أمامه ليضفى بهجة وراحة مع وضع الكثيرمن التفاصيل المعمارية التى تمنح الكثيرمن الجاذبية للمنزل.















