طريقة عمل رول ديك رومي محشي في المنزل

رول ديك رومي محشي من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.
مقادير رول ديك رومي محشي
صدر ديك روميى مفرود
1 كوب مشروم مفروم
1 كوب بصل مفروم ناعم
2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
1 ثمرة فلفل أحمر رومي مفروم
جزرة مفرومة
ملح
فلفل أسود
بابريكا
توابل دجاج
نصف كوب باربكيو صوص
1 ملعقة كبيرة روزماري
1 كوب جبنة شيدر مبشور
-التزيين
أعواد روزماري طازج
مشمش أو صوص كريز
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