طريقة عمل رول ديك رومي محشي في المنزل



رول ديك رومي محشي رول ديك رومي محشي



رول ديك رومي محشي من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.



مقادير رول ديك رومي محشي

صدر ديك روميى مفرود

1 كوب مشروم مفروم

1 كوب بصل مفروم ناعم

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

1 ثمرة فلفل أحمر رومي مفروم

جزرة مفرومة

ملح

فلفل أسود

بابريكا

توابل دجاج

نصف كوب باربكيو صوص

1 ملعقة كبيرة روزماري

1 كوب جبنة شيدر مبشور



-التزيين

أعواد روزماري طازج

مشمش أو صوص كريز

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-التقديمأرز بسمتي بالبسلةطريقة تحضير رول ديك رومي محشي* يتبل الديك الرومي بخليط الملح والفلفل والتوابل والباربكيو صوص* يحشى بخليط الجزر والبصل والثوم والفلفل الرومي والمشروم* يمكن أن يلقب الخليط قليلًا في الزيت كما يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود* يحشى الديك الرومي بالخليط ويلف جيدًا بخليط الطعام* يرش بالزيت ويوضع في الفرن حتى تمام النضج* يزين ويقدم مع الأرز عند تمام النضج