بدون فريزر.. تخزين كميات من البطاطس في الشتاء

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تخزين كميات من البطاطس


تعتبر البطاطس أحد الأطعمة التي نتناولها بكثرة في الشتاء، لذا تقدم خبيرة الزراعة والارشاد البيطري سمح نوح افضل طريقه لحفظ البطاطس لاستخدامها أطول فترة ممكنة وذلك عن طريق وضعها في اكياس او شكاير النشارة الخشبيه كما يمكن وضعها في كرتونه كبيرة بها نشارة الخشب.

الطريقة :
حضري كرتونة كبيرة أو شكارة وضعي نشارة الخشب

اولا: ابدئي في رص طبقه بطاطس وطبقة نشارة والبطاطس بحيث يبقي بين البطاطس نشارة ويمكن استبدال النشارة بالرمل الاصفر النظيف والخفيف وممكن الاحتفاظ بكميه كبيرة بنفس الطريقه خصوصا وانه هناك اوقات تكون مسكرة وغير مرغوبة.

- تخزين البطاطس البوم فريت او النص مقلية بطريقة المحلات
1. البطاطس في موسمها علشان تضمني انها جيدة
2. تقومي بتقطيع البطاطس صوابع متساوية
3. تحضير مياه مغليه عالنار وفيها خل وملح قليل
4. تحطي فيها البطاطس لمده 5 دقايق وتطلعيها تتصفي
5. بعد البرودة سخني زيت عالنار وابدأي في وضعها لمجرد تعمل طبقه لونها اصفر فاتح جدا
6. اتركيها تتصفي جدا والافضل بعد البرودة تجفف بمناديل ورق جيده الامتصاص
7. بعد ذلك ضعيها في اكياس بالثلاجة واحفظيها في الفريزر لحين لاحتياج.

المصدر: elbalad

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