بدون فريزر.. تخزين كميات من البطاطس في الشتاء

تعتبر البطاطس أحد الأطعمة التي نتناولها بكثرة في الشتاء، لذا تقدم خبيرة الزراعة والارشاد البيطري سمح نوح افضل طريقه لحفظ البطاطس لاستخدامها أطول فترة ممكنة وذلك عن طريق وضعها في اكياس او شكاير النشارة الخشبيه كما يمكن وضعها في كرتونه كبيرة بها نشارة الخشب.
الطريقة :
حضري كرتونة كبيرة أو شكارة وضعي نشارة الخشب
اولا: ابدئي في رص طبقه بطاطس وطبقة نشارة والبطاطس بحيث يبقي بين البطاطس نشارة ويمكن استبدال النشارة بالرمل الاصفر النظيف والخفيف وممكن الاحتفاظ بكميه كبيرة بنفس الطريقه خصوصا وانه هناك اوقات تكون مسكرة وغير مرغوبة.
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