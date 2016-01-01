حكم الصلاة على الكراسي في المسجد والكيفية الصحيحة لذلك.. البحوث الإسلامية يوضح

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أوضح مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى« فيسبوك»، أن القيام مع القدرة ركن من أركان صلاة الفريضة؛ لما ثبت عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضى الله عنه- أنه قَالَ: «كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».



ونوه «البحوث الإسلامية» أن هذا الحديث يدل على اشتراط القيام مع القدرة في صلاة الفريضة، مشيرًا إلى قول العمراني الشافعي: «فإن صلوا قعودًا مع القدرة على القيام، لم تصح صلاتهم».



وتابع أنه إذا كان القعود في صلاة الفريضة بعذر يمنع من الوقوف؛ فلا تبطل به الصلاة، مستندًا في ذلك إلى قول ابن قاسم الغزي: «فإن عجز عن القيام قعد»، وعليه فلا يجوز للرجل الصحيح القادر على القيام أن يصلي قاعدًا في صلاة الفريضة فإن فعل بغير عذر بطلت صلاته.

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وواصل " وإن كان الإنسان عاجزًا عن أداء بعض الأركان وقادرًا على أداء بعضها وجب عليه أداء ما يقدر عليه على صفة الكمال، ويعذر فيما عجز عنه؛ لأن من المقرر فقهًا أن الميسور لا يسقط بالمعسور".ونبه أن الفقهاء اختلفوا في اشتراط اتصال الصفوف في صلاة الجماعة هل هو شرط صحة أم شرط كمال، والراجح المختار أنه شرط كمال؛ وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد - الصلاة -».وأفاد بأن الأمر بإعادة الصلاة لا لبطلانها ولكن لتحصيل كمال الثواب فيها بدليل حديث أَبِي بَكْرَةَ - رضى الله عنه- أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ».وذكر ما قاله الماوردي: « لو كان انفراده قادحًا في صلاته لأمره بالإعادة»، و الإمام الشافعي: «وَإِنْ صَلَّى رَجُلٌ فِي طَرَفِ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ فِي طَرَفِهِ وَلَمْ تَتَّصِلْ الصُّفُوفُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ» .وأبان أن ترك الأفضل وهو القيام للصلاة يؤدي إلى نقصان الثواب، لكن لا يُبطِل العبادة، مبينًا أن الأولى اتصال الصفوف، لكن من صلى على كرسي بعذر خلف الصف في صلاة الفريضة فصلاته غير باطلة.واختتم أن الأولى الصلاة في الصف تحقيقًا لكمال الثواب وخروجًا من الخلاف؛ إذ من المقرر فقهًا أن الخروج من الخلاف مستحب.-حكم الصلاة جلوسًا على الكرسي لعذر:قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب قدر المستطاع في صلاة الفرض أن يصلي المرء واقفا، لكن ما دام هناك عذر لذلك يصلي جالسًا.وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال "هل يجوز لأمي الصلاة وهى جالسة نظرًا لحالتها المرضية الشديدة؟"، إن القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، إلا إذا كان الإنسان عاجزا عن الوقوف.وتابع أن الصلاة إما أن تكون فرض أو سُنة، فالسُنة تصح للإنسان أن يصليها وهو جالس ، أما الفرض فعليه أن يصليها واقفًا لأن الركن من أركان الصلاة المفروضة، فإذا كانت لا تستطيع أن تصلى وهى واقفة وذلك بسبب مرضها فلها أن تصلى وهى جالسة ولا حرج فى ذلك وذلك لعذر أما إن كانت تستطيع الوقوف فى الصلاة فلها أن تصلي وهي جالسة.- حكم الصلاة على الكرسي بعذر أو بدون:قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القيام ركن في صلاة الفريضة لمن يقدر عليه، مستشهدًا بقول الله تعالى: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ».وأضاف "شلبي"، في إجابته على سؤال «هل أخذ أجر الصلاة كاملة وانا جالسة لست كبيرة في السن لكن توجد مشكلة في ركبتي؟»، أن الإنسان سواء أكان كبير او صغير مطالب منه أن يصلي واقفًا، ولكن إن كان مريضًا ولا يستطيع ان يسجد على الأرض ففى هذه الحالة له أن يصلي وهو جالس فيأتي بما يستطيع إتيانه وهو واقفا ثم يجلس إن لم يستطيع القيام وهذا بالنسبة للفرض.وأشار الى أنه من الممكن أن يصلى الإنسان السُنة وهو قاعدًا حتى وإن كان لديه القدرة على الصلاة قياما ولكنه فى هذه الحالة إذا كان قادرا على القيام فسيكون له نصف أجر الواقف أما لو كان مريضًا فالفرض بالنسبة له كالُسنة وسيأخذ الأجر كاملا.-حكم الصلاة على الكرسي وكيفية أدائها:قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن القيام ركن في صلاة الفريضة لمن يقدر عليه، مستشهدًا بقول الله تعالى: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ».وأوضح «عاشور»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن من لم يستطع القيام أو شق عليه مشقة شديدة جاز له الصلاة قاعدًا على الكرسي، مضيفًا من كان معذورًا في ترك القيام في الصلاة وصلى جالسًا على الكرسي فلا يبيح له عذره ترك الركوع والسجود إذا كان قادرًا عليهما.وتابع: وإذا كان معذورًا في ترك الركوع والسجود على هيئتهما فلا يبيح له عذره هذا عدم القيام والجلوس على الكرسي إذا كان قادرًا على القيام، مضيفا " فالقاعدة في أركان الصلاة وواجباتها أن ما استطاع المصلي فعله وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله سقط عنه".