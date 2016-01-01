رابط تسجيل الاستمارات الإلكترونية للتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة .. سجل الآن

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم


أعلنت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار والإدارة العامة للإمتحانات بـ وزارة التربية والتعليم ، عن تفعيل الرابط الخالص بـ التسجيل الإلكتروني لإستمارة التقدم لإمتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019.

ويمكن للطالب التسجيل من خلال ( كود الطالب و كلمة السر) التى يحصل عليهم من خلال المدرسة المقيد عليها.

وأكدت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار بـ وزارة التربية والتعليم ، أنها تهيب بمديري مدارس الثانوي العام بتقديم الإرشاد والدعم الفني للطلاب لتسجيل الإستمارة الإلكترونية بصورة صحيحة مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.

ويمكن لمن يهمه الامر الدخول على رابط التسجيل الإلكتروني لإستمارة التقدم لإمتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 من خلال الضغط هنا

وقالت وزارة التربية والتعليم على : أما بالنسبة للاستمارات الورقية ، فمن المقرر أن يقوم الطلاب بكتابتها اعتبارًا من الأحد 2 فبراير 2020 .

وحذرت وزارة التربية والتعليم من أنه لا يسمح للطلاب بكتابة استمارة ورقية إلا بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية وطباعتها وتسليمها للمدرسة للمراجعة بعد التوقيع عليها بصحة البيانات.

ومن المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين، الدور الأول يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 7 يونيو 2020 ، والدور الثاني يبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020.

المصدر: elbalad

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