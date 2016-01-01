منقذ فتاة المنصورة يكشف سبب طرد صاحب المحل للفتاتين ورفض حمايتهم بالفيديو



فتاة المنصورة فتاة المنصورة

قال سلامة أحمد، منقذ فتاة المنصورة، إنه كان برفقة أصدقائه يحتفلون بليلة رأس السنة، وفوجئوا بوجود فتاتين ويسير خلفهما أكثر من ألفي شخص في تجمهر غير طبيعي.



وأضاف سلامة أحمد، في حواره ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أنه فجأة أصبحت الفتاتان وسط التجمهر والجميع يهجم عليهما ويتحرش بهما.



وأوضح منقذ فتاة المنصورة، أنه حاول برفقة أصدقائه حماية الفتاتين، حتى تمكنا من الإسراع للاختباء داخل محل موبايلات، إلا أن صاحب المحل فوجئ بوجود عدد ضخم خارج متجمهر أمام المحل فخاف على محله وأخرج الفتاتين.

وأشار سلامة أحمد، إلى أن المشهد كان في غاية الصعوبة، وكان متعاطفا جدا مع الفتاتين، قائلا: “اللي يشوف البنتين وهم بيصرخوا منظر مايرضيش ربنا”.

وأكد أن الفتاتين هرب كل منهما في اتجاه مختلف، ووقفت إحداهما تحت عمارة تستغيث، وبعدها تجمع الشباب خلفها وقاموا بالتحرش بها.