عبد الحفيظ: كهربا في قائمة الأهلي أمام نادي مصر

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كهربا



قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق سيكون في قائمة النادي التي تواجه نادي مصر يوم الأحد في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وصرح عبد الحفيظ للصحفيين يوم السبت "بطاقة كهربا الدولية لم تصل حتى الآن وبالتالي لم يقيد في قائمتنا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم".

وواصل "لكنه سينضم لقائمة الفريق التي سنعلن عنها مساء اليوم لدخول معسكر مغلق استعدادا لنادي مصر".

واستمر لاعب الأهلي السابق "في حال إتمام قيد اللاعب قبل المباراة بساعات فسيكون جاهزا للمشاركة".

وتعاقد الأهلي مع كهربا (25 عاما) قادما من نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بعقد يمتد إلى يونيو 2024.

ويتدرب اللاعب مع المارد الأحمر منذ أيام لكن ينتظر وصول بطاقته ليتسنى له المشاركة لأول مرة مع المدرب السويسري ريني فايلر.
ويستضيف الأهلي نادي مصر، الوافد الجديد على الدوري المصري، يوم الأحد في ملعب القاهرة.

ويأمل الأهلي استمرار انطلاقته المميزة للموسم الحالي من الدوري بعد فوزه في مبارياته التسع السابقة.

ويتصدر الأهلي، حامل اللقب، ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة مبتعدا بنقطتين عن المقاولون العرب الوصيف والذي رصيده 25 نقطة بعد خوضه لـ11 مباراة.

المصدر: filgoal

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