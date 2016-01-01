خطوات التسجيل في الاستمارة الإلكترونية لـ امتحانات الثانوية العامة 2020

أعلنت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار والإدارة العامة للإمتحانات بـ وزارة التربية والتعليم ، عن تفعيل الرابط الخالص بـ التسجيل الإلكتروني لإستمارة التقدم لإمتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد خطوات التسجيل الالكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020 :
* الدخول على بوابة الثانوية العامة من خلال الضغط هنا
* ثم يقوم الطالب بإدخال كود الطالب و كلمة السر الخاصة به والتي تسلمها من المدرسة
* ثم يتم الضغط على "تسجيل الدخول".
* على الطالب البدء في ادخال البيانات المطلوبة بدقة
* يجب على الطالب أن يحدد محافظته وقسم الشرطة او المركز التابع له
*وبعد التأكد من ادخال كافة البيانات بدقة يجب على الطالب ان يضغط على أيقونة حفظ
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