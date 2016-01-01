خطوات التسجيل في الاستمارة الإلكترونية لـ امتحانات الثانوية العامة 2020

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صورة الخبر: الاستمارة الإلكترونية لـ امتحانات الثانوية العامة
الاستمارة الإلكترونية لـ امتحانات الثانوية العامة


أعلنت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار والإدارة العامة للإمتحانات بـ وزارة التربية والتعليم ، عن تفعيل الرابط الخالص بـ التسجيل الإلكتروني لإستمارة التقدم لإمتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد خطوات التسجيل الالكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020 :

* الدخول على بوابة الثانوية العامة من خلال الضغط هنا
* ثم يقوم الطالب بإدخال كود الطالب و كلمة السر الخاصة به والتي تسلمها من المدرسة
* ثم يتم الضغط على "تسجيل الدخول".
* على الطالب البدء في ادخال البيانات المطلوبة بدقة
* يجب على الطالب أن يحدد محافظته وقسم الشرطة او المركز التابع له
*وبعد التأكد من ادخال كافة البيانات بدقة يجب على الطالب ان يضغط على أيقونة حفظ

وحذّرت وزارة التربية والتعليم من أنه لا يسمح للطلاب بكتابة استمارة ورقية إلا بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية وطباعتها وتسليمها للمدرسة للمراجعة بعد التوقيع عليها بصحة البيانات.

ومن المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين، الدور الأول يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 7 يونيو 2020 ، والدور الثاني يبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020.

المصدر: elbalad

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