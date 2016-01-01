رغم الطقس السيئ.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر وفنون جميلة حلوان

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* انتهاء امتحانات فنون جميلة حلوان 22 يناير 2020

* المحرصاوى يؤكد علي التزام ورقة الأسئلة بالمواصفات التي وضعتها الجامعة



أعلنت جامعة حلوان بعد انتهاء الفصل الدراسى الأول عن موعد بدء الامتحانات بجميع كليات الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس والليسانس.



وأوضحت إدارة الجامعة أن امتحانات كلية الفنون الجميلة تبدأ يوم السبت الموافق 4 يناير 2020 وتنتهى الامتحانات يوم الاربعاء الموافق 22 يناير 2020.

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وأنه تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح إدارة أعمال الامتحانات من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذا الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ للطلاب.كما تنطلق اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة الأزهر حيث أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جولات على كليات الجامعة للاطمئنان على جاهزية الكليات لامتحانات الدراسى الأول من العام الجامعي 2019 / 2020، للاطمئنان على استعداد الكليات لاستقبال الامتحانات على الوجه الأمثل.وتأكد رئيس الجامعة، من مدى التزام الكليات بكافة الإجراءات والضوابط المتخذة والمعلنة لتنظيم العملية الامتحانية بالجامعة، بهدف توفير أقصى درجات الرعاية لأبنائه وبناته من الطلاب والطالبات خلال أدائهم للامتحانات.ووجه رئيس الجامعة إدارات الكليات بالعمل بإزالة كافة العقبات والعوائق التي قد تواجه الطلاب والطالبات أو تؤثر على أدائهم خلال فترة الامتحانات، مؤكدا على ضرورة التزام ورقة الأسئلة بالمواصفات التي وضعتها الجامعة، وألا تخرج الأسئلة بأي حال من الأحوال عن أجزاء المنهج الدراسي المشروحة فعليًا للطلاب من الكتاب الجامعى، خلال المحاضرات؛ لما يقيس نواتج التعلم المستهدفة معرفيًا، ومهاريًا، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية تواجد أستاذ المادة داخل اللجان؛ للإجابة على استفسارات الطلاب.وشدد على ضرورة توفير الجو الملائم والهدوء داخل اللجان لأداء الطلاب والطالبات الامتحانات على أحسن وجه، إضافة إلى ضرورة التطبيق الصارم لقواعد تنظيم الامتحانات ومكافحة الغش بجميع أنواعه، وحظر دخول الطلاب إلى لجان الامتحان بعد المواعيد المقررة، وحرمان أصحاب الملابس غير اللائقة التى تتنافى مع التقاليد والأعراف الجامعية من دخول الامتحانات.ونبه على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة وغيرها من وسائل الاتصال، داخل لجان الامتحان سواء مع الطلاب أو المراقبين؛ تحقيقًا للانضباط بحيث تقيس الامتحانات المستوى الحقيقى للطلاب، وتعبر نتائجها عن ذلك أيضًا.كما تبدأ اليوم السبت امتحانات المرحله الابتدائية بمدارس محافظة الدقهلية ، وذلك للصفوف الثالث والرابع والخامس من المرحلة الابتدائية للفصل الأول للعام الدراسي 2019 - 2020 ، حيث يمتحن الطلاب اللغة الأجنبية والرياضيات للصف الثالث الابتدائي، ومادة اللغة العربية والخط والتربية الإسلامية للصف الرابع الابتدائي، ومادة الرياضيات والعلوم للصف الخامس الابتدائى.وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أن عدد الطلاب المقرر ان يؤدوا الامتحانات اليوم 38 ألفا من الطلاب، مشيرةً إلى أنه قد تم الانتهاء من كافه الاستعدادات لاستقبال الطلاب.وقالت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية إنّ الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط، وأنه تم تشكيل غرف العمليات بكل إدارة وغرفة العمليات المركزية بالمديرية لاستقبال الشكاوى.من جانبه أصدر علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة العملية الامتحانية وإرسال التقارير أولا بأول وحل المشاكل التى تواجههم أثناء الامتحانات فورا.يذكر أن اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جدول الامتحانات، وكلف مديرى الإدارات التعليمية بتكثيف المرور على المدارس للتأكد من الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والالتزام بتنفيذ القرار الوزارى رقم 313 لسنه 2011 وتعديلاته بشأن نظام التقويم الشامل