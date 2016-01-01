7 عوامل خطيرة تزيد من حدوث الإجهاض.. زيادة الوزن إحداها



الإجهاض الإجهاض



يعد الإجهاض هو فقدان الحمل بصورة تلقائية قبل الأسبوع العشرين، وتنتهي نحو 10 إلى 20% من حالات الحمل المعروفة بـ الإجهاض، ولكن من المرجح أن العدد الحقيقي أكبر، حيث أن هناك العديد من السيدات يتعرضن للإجهاض في بداية الحمل دون أن تدرك المرأة أنها حامل.



وتحدث أغلب حالات الإجهاض بسبب عدم نمو الجنين بشكل طبيعي، ويعد الإجهاض تجربة شائعةً نسبيًا، ولكن هذا لا يجعلها سهلة على الإطلاق، حيث تتعرض فيها المرأة إلى مجموعة من الأعراض الصعبة، وتمر بحالة نفسية سيئة للغاية.



وتتضمن العوامل المتعددة التي تزيد من خطر الإجهاض، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ما يلي:

قد يعجبك أيضا...

1- العمر:النساء الأكبر من 35 عامًا أكثر عرضة للإجهاض من النساء الأصغر سنًا في سن 35، تكون نسبة الخطر حوالي 20 في المئة، وفي سن 40، تكون نسبة الخطر حوالي 40 في المائة، وفي سن 45، تكون النسبة حوالي 80 %.2- حالات الإجهاض السابقة:النساء اللاتي تعرضن مرتين لحالات الإجهاض المتتالي أو أكثر يكونون أكثر عرضة للإجهاض.3- الحالات المزمنة:النساء اللاتي يعانين من مرض مزمن، مثل: داء السكري غير المسيطر عليه، يكونون أكثر عرضة للإجهاض.4- المشاكل المتعلقة بالرحم أو عنق الرحم:وتؤدي بعض حالات الشذوذ الرحِمي أو أنسجة عنق الرحم الضعيفة إلى زيادة خطر الإجهاض.5- التدخين وتناول الكحول وتعاطي المخدرات:النساء اللاتي يدخن أثناء الحمل أكثر عرضة للإجهاض عن اللاتي لا يدخن، كما أن كثرة تناول الكحول وتعاطي المخدرات غير المشروعة يزيد من خطر الإجهاض.6- الوزن:ترتبط زيادة الوزن أو نقصانه بزيادة مخاطر الإجهاض.7- الاختبارات الجينية:تؤدي بعض الاختبارات الجينية الطفيفة قبل الولادة، مثل أخذ عينة من خلايا المشيمة و بزل السلى، إلى خطر طفيف لحدوث الإجهاض.