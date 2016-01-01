قبل استضافة زيسكو يونايتد في دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة، يمنح الزمالك العديد من لاعبيه الأساسيين راحة بإبعادهم عن مباراة طنطا يوم الأحد في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.
وقرر باتريس كارتيرون مدرب الفريق إراحة كل من محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي ومصطفى محمد.
بينما عاد لقائمة الفريق عبد الله جمعة الذي حرمته الإصابة من المشاركة في المباريات السابقة.
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التعليقات على قائمة الزمالك - كارتيرون يريح 5 أساسيين.. وعودة عبد الله جمعة
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