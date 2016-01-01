قائمة الزمالك - كارتيرون يريح 5 أساسيين.. وعودة عبد الله جمعة

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صورة الخبر: كارتيرون
كارتيرون

قبل استضافة زيسكو يونايتد في دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة، يمنح الزمالك العديد من لاعبيه الأساسيين راحة بإبعادهم عن مباراة طنطا يوم الأحد في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وقرر باتريس كارتيرون مدرب الفريق إراحة كل من محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي ومصطفى محمد.

بينما عاد لقائمة الفريق عبد الله جمعة الذي حرمته الإصابة من المشاركة في المباريات السابقة.

وشهدت القائمة انضمام كريم بامبو وإمام عاشور ويغيب عنها الموقوفان طارق حامد وفرجاني ساسي، وابتعد عنها أيضا محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام ومحمد عنتر.

وقائمة الزمالك لمواجهة مضيفه طنطا جاءت كالتالي:

حراس المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمد فتحي

الدفاع: محمد عبدالغني – محمد عبد السلام - حسام عبد المجيد – أحمد عيد – عبد الله جمعة – علاء يحيى
وسط الملعب: محمد حسن – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد أوناجم – مصطفي فتحي – كريم بامبو – أشرف بنشرقي – إسلام جابر – إمام عاشور

الهجوم: عمر السعيد

المصدر: filgoal

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