قد تكون تفعلها بشكل خاطئ.. هكذا تضبط مرايا السيارة بشكل صحيح

آخر الأخبارأخبار السيارات › قد تكون تفعلها بشكل خاطئ.. هكذا تضبط مرايا السيارة بشكل صحيح

صورة الخبر: قد تكون تفعلها بشكل خاطئ.. هكذا تضبط مرايا السيارة بشكل صحيح
قد تكون تفعلها بشكل خاطئ.. هكذا تضبط مرايا السيارة بشكل صحيح

حذر خبير السيارات الألماني كارستن راسبه من أن الضبط الخاطئ لمرايا السيارة قد ينجم عنه مخاطر تهدد حياة الركاب وسلامتهم.

وأوضح راسبه أنه ينبغي ضبط المرايا بحيث تتيح مراقبة كل ما هو ضروري في محيط السيارة، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولى لضبط المرايا تبدأ بضبط المقعد بشكل صحيح، بعد ذلك يتم ضبط المرايا بحيث تُظهر أقل قدر ممكن من الزاوية الميتة على جانب السيارة.

ويتم ضبط المرايا بحيث تُظهر جزءا بسيطا من السيارة ومن خلفها الطريق ومستخدمي الطريق الآخرين، في حين يُفضل استخدام المرآة الداخلية لرؤية المجال، الذي يقع خلف السيارة مباشرة.

وينصح راسبه، بعدم تحميل الأمتعة والحقائب بشكل يعيق الرؤية عبر المرآة الداخلية، مشددًا على ضرورة إصلاح تلفيات المرآة على وجه السرعة؛ حيث تؤدي قيادة بالسيارة بدون مرآة أو بمرآة تالفة إلى العديد من المخاطر، التي تهدد حياة الركاب.

المصدر: مصراوى

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قد تكون تفعلها بشكل خاطئ.. هكذا تضبط مرايا السيارة بشكل صحيح

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
12437

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager