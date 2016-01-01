

قد تكون تفعلها بشكل خاطئ.. هكذا تضبط مرايا السيارة بشكل صحيح قد تكون تفعلها بشكل خاطئ.. هكذا تضبط مرايا السيارة بشكل صحيح

حذر خبير السيارات الألماني كارستن راسبه من أن الضبط الخاطئ لمرايا السيارة قد ينجم عنه مخاطر تهدد حياة الركاب وسلامتهم.



وأوضح راسبه أنه ينبغي ضبط المرايا بحيث تتيح مراقبة كل ما هو ضروري في محيط السيارة، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولى لضبط المرايا تبدأ بضبط المقعد بشكل صحيح، بعد ذلك يتم ضبط المرايا بحيث تُظهر أقل قدر ممكن من الزاوية الميتة على جانب السيارة.



ويتم ضبط المرايا بحيث تُظهر جزءا بسيطا من السيارة ومن خلفها الطريق ومستخدمي الطريق الآخرين، في حين يُفضل استخدام المرآة الداخلية لرؤية المجال، الذي يقع خلف السيارة مباشرة.

قد يعجبك أيضا...

وينصح راسبه، بعدم تحميل الأمتعة والحقائب بشكل يعيق الرؤية عبر المرآة الداخلية، مشددًا على ضرورة إصلاح تلفيات المرآة على وجه السرعة؛ حيث تؤدي قيادة بالسيارة بدون مرآة أو بمرآة تالفة إلى العديد من المخاطر، التي تهدد حياة الركاب.