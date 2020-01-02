

استشاري يحذر من خطورة البرد على القلب استشاري يحذر من خطورة البرد على القلب

حذر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق من أن انخفاض درجات حرارة الجو يؤدي إلي تقلص في الأوعية الدموية وارتفاع في ضغط الدم مع تنشيط الجهاز العصبي السبمثاوي وتسارع في ضربات القلب كمحاولة من القلب للاحتفاظ بدرجة حرارة الجسم وهو ما يؤدي إلي تزايد احتمالات تكون جلطة في الأوعية الدموية أو الشرايين التاجية ومن ثم أزمة قلبية.





أشار في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الى انه في فصل الشتاء يقل شرب الماء لعدم الإحساس بالعطش. أيضا وقال إن الإصابة بالإنفلونزا والنزلات الشعبية قد تفاقم حالة مرضى القلب وان كبار السن والأطفال هم الأكثر عرضة لمشكلات القلب في البرد .



وحول أهم النصائح والاحتياطات لتفادي الأزمة القلبية أشار الى ضرورة تجنب التعرض للريح والبرد الشديد وتجنب الخروج المفاجئ من مكان دافئ إلى مكان بارد وارتداء طبقات عديدة من الملابس لحبس الهواء بين طبقة والأخري يحافظ علي حرارة الجسم أفيد من إزار واحد ثقيل وان غطاء الرأس والرقبة والأذنين يساعد في عدم انخفاض حرارة الجسم واكد ان شرب الماء بانتظام والسوائل غير السكرية بمعدل لا يقل عن ٢ لتر يوميا مع تجنب شرب الصودا والمشروبات الغازية وايضا تجنب التدفئة الزائدة.