مع استمرار موجة الطقس البارد التي تضرب مصر مؤخرا، تصل درجة الحرارة في منطقة داخل شبه جزيرة سيناء إلى ما دون الصفر، في ظاهرة نادرة على البلاد.
وأفادت بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، السبت، بأنه من المتوقع أن تشهد مصر، السبت، طقسا مائلا للبرودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا.
وأضافت أن البرودة تصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.
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التعليقات على موجة صقيع في مصر.. والحرارة "سالب واحد" ببعض المناطق lقبل 7 ساعات
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