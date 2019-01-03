

رئيس الضرائب المتهم بالرشوة.. شغل المنصب لمدة عام وقاد ميكنة المأموريات رئيس الضرائب المتهم بالرشوة.. شغل المنصب لمدة عام وقاد ميكنة المأموريات

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، مساء أمس الجمعة، القبض على رئيس مصلحة الضرائب، عبدالعظيم حسين، بتهمة تلقي رشوة، وقالت، في بيان، إن عبدالعظيم ضبط متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته، وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.



وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أصدر القرار رقم 712 لسنة 2018 بندب عبدالعظيم حسين عبدالعظيم رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية، خلفًا لـ"عماد سامى"، الذى انتهت فترة انتدابه لهذا المنصب، اعتبارًا من الخميس 13 ديسمبر، ولمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة بطريقة التعيين أيهما أقرب.



وشغل عبدالعظيم حسين، منصب رئيس مركز كبار الممولين.

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وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية أصدر قرارًا رقم "770" لسنة 2019 في نوفمبر، بتجديد ندب عبدالعظيم حسين عبدالعظيم، الشاغل وظيفة قيادية بالمستوى الوظيفى العالية بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية بالمستوى الوظيفي الممتازة، وذلك اعتبارًا من 13-12-2019 ولمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهما أقرب.وتم انتداب عبدالعظيم حسين لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية في 13122018، حيث يمتلك عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، خبرات تمتد لأكثر من ثلاثين عاما، حيث شغل العديد من المناصب داخل مصلحة الضرائب كان آخرها رئاسة مركز كبار الممولين، وعمل كمدير عام فحص بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة، وكذلك تم تكليفه في وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية، ثم تم تعيينه رئيسا للإدارة المركزية لنماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بقطاع التحصيل، وتم ندبه عام 2017 بوظيفة رئيس مركز كبار الممولين.وخلال فترة توليه رئاسة المصلحة قاد حسين عددًا من ملفات التطوير، على رأسها إرساء الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وميكنة وتطوير مأموريات الضرائب، وإطلاق تطبيق لأجهزة المحمول على موقع جوجل بلاي خاص بالضرائب بدءا من يناير الجاري، وإطلاق مركز اتصالات متكامل للرد على استفسارات الممولين.