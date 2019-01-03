استقرار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ690 جنيهًا

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › استقرار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ690 جنيهًا

صورة الخبر: استقرار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ690 جنيهًا
استقرار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ690 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، استقرارا ملحوظا، بعد الصعود بقيمة 10 جنيهات في آخر تداولات للبورصات العالمية أمس الجمعة، حسبما أكد ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية.

وتوقع، في تصريحات لـ "الدستور"، تراجع أسعار الذهب مع بدء جلسات التداول الاثنين المقبل، في حين أن عددا كبيرا من محلات الصاغة تترقب الأسعار العالمية، حيث إن الأسعار تتحدد وفق سعر الأوقية عالميا، حيث سجل سعر عيار 21 نحو 690 جنيها للجرام لدى محلات الصاغة.

وشهدت أسعار الأوقية ارتفاعا بنسبة تجاوزت 1.7%، خلال جلسات التداول على الذهب، بسبب الاضطرابات الأمنية فى الشرق الأوسط، وتراجع الدولار عالميًا، وعلى رأسها الأزمة الليبية والإيرانية والتي شهدت تطورات سريعة على الساحة الدولية.

وسجلت أسعار الذهب اليوم، في مصر:

عيار 18 سجل 591.5 جنيه للجرام
عيار 21 سجل 690 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 788.5 جنيه للجرام
الجنيه الذهب 5520 جنيها

أوقية الذهب 1549 دولارا

ووفق هذه الأسعار شهدت السوق حالة من عدم الإقبال، منتظرين التداولات بجلسة منتصف الأسبوع الاثنين المقبل.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على استقرار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ690 جنيهًا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
89326

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager