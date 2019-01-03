شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، استقرارا ملحوظا، بعد الصعود بقيمة 10 جنيهات في آخر تداولات للبورصات العالمية أمس الجمعة، حسبما أكد ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية.
وتوقع، في تصريحات لـ "الدستور"، تراجع أسعار الذهب مع بدء جلسات التداول الاثنين المقبل، في حين أن عددا كبيرا من محلات الصاغة تترقب الأسعار العالمية، حيث إن الأسعار تتحدد وفق سعر الأوقية عالميا، حيث سجل سعر عيار 21 نحو 690 جنيها للجرام لدى محلات الصاغة.
وشهدت أسعار الأوقية ارتفاعا بنسبة تجاوزت 1.7%، خلال جلسات التداول على الذهب، بسبب الاضطرابات الأمنية فى الشرق الأوسط، وتراجع الدولار عالميًا، وعلى رأسها الأزمة الليبية والإيرانية والتي شهدت تطورات سريعة على الساحة الدولية.
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التعليقات على استقرار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ690 جنيهًا
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