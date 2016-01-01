عـاجل اول بيان من الداخليه ومفاجأه عن التعدى على فتاة الزقازيق ليلة رأس السنة



اول بيان من الداخليه اول بيان من الداخليه

على خلفية تداول مقطع فيديو بموقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب، يظهر به فتاتين يسيران بأحد الشوارع ويسير خلفهما مجموعة من الشباب والصبيه. ولم يظهر بالفيديو أي تحرش بالفتاتين.

بالفحص تبين أن هذا الفيديو ترجع أحداثه لليلة 31 ديسمبر 2019 "رأس السنة"، بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.



وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية إلى تحديد شخصية الفتاتين وبسؤالهما أفادتا بعدم حدوث ثمة وقائع تحرش فعلي أو لفظي لهما، وأن سبب تجمع الشباب مرور أحد مواكب الأفراح حال سيرهما بالشارع. أمكن تحديد وضبط 4 من الشباب الذين ظهروا بالفيديو، وهم (4 طلاب – عمر 17 سنة)، وبمواجهتهم أقروا بمضمون ما جاء بالفيديو وأنهم المعنيين به.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالفحص تبين أن هذا الفيديو ترجع أحداثه لليلة رأس السنة 31 ديسمبر 2019 أمكن تحديد وضبط 4 من الشباب الذين ظهروا بالفيديو وهم 4 طلاب – عمر 17 عاما.

وكان أكد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، أن المديرية لم يصلها أي بلاغات أو إخطارات بشأن الواقعة، نافيا حدوثها في الشرقية.

