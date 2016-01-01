كشف الإعلام الإيراني، السبت، عن أول محاولة اغتيال تعرّض لها قاسم سليماني، قائد لواء القدس في الحرس الثوري الإيراني، والذي لقي مصرعه، الجمعة، بقصف أميركي على السيارة التي كان يستقلها قرب مطار بغداد الدولي، وقتل معه، نائب قائد الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وضباط إيرانيون، وآخرون.
وفي التفاصيل، أوردت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، بعض الجوانب غير المعروفة عن قاسم سليماني، ناشرة بعض الصور التي التقطت له منذ أيام الحرب العراقية الإيرانية، في ثمانينيات القرن الماضي.
وأصيب سليماني في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1982، في عملية (طريق القدس) والتي احتلّ فيها الإيرانيون أجزاء من الأراضي العراقية القريبة من الحقول النفطية.
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التعليقات على مفاجأة.. طبيب قاسم سليماني هو أول من حاول اغتياله!
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