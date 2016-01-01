فيديو هام من التربيه والتعليم لـ طلاب اولى ثانوى عن التابلت التعليمي



التابلت التعليمي التابلت التعليمي

شرح أيمن عيد مسئول التطوير التكنولوجى بإدارة الوايلى التعليمية بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، لطالبات الصف الأول الثانوى العام بمدرسة سارة تقى الله كيفية تشغيل التابلت والضغط على مفتاح الباور وأهمية الجراب الخارجى للجهاز اللوحى فى حمايته حال سقوطه من يد الطالب إضافة إلى أهمية استخدام القلم الالكترونى الخاص بالتابلت، كما قام المسئول التطوير التكنولوجى بالإدارة بالشرح للطلاب كيفية الدخول على بنك المعرفة ومنصة التعلم وأيضا الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد اختبارات ورقية لطلاب الصف الأول الثانوى العام الجارى، على أن يعقد امتحان الكترونى لهم فى مارس المقبل لتدريبهم على التابلت والتقييم الجديد.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد امتحانات الصف الأول الثانوى العام يناير المقبل ورقيا، مع أداء طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت مع تكليف المدارس الخاصة بتركيب جهاز راوتر للوصول إلى منصة الامتحان الإلكترونى، وأعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، إجراءات وخطوات تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، موضحة أن توزيع التابلت يجرى من خلال لجنة من الإدارة التعليمية، مشددة على أنه لا يتم تسليم التابلت إلا بعد سداد مبلغ التأمين وايضا عدم تسليم الجهاز إلا بعد عمل الأكتفة الأزمة للتابلت ودخوله على المنظومة سواء لطلبة التعليم فى المدارس الحكومية أو الخاصة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تحديث تابلت الصف الأول الثانوى العام، يعنى الدخول على منصة التعلم والمنظومة، وأوضح علاء حسين، مدير عام إدارة التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، أنه على طلاب أولى ثانوى أن يتأكدوا من ظهور 3 ايقونات رئيسية على الشاشة الرئيسية للتابلت وهى" وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة المصرى وlms وتغنى الإدارة المدرسية، موضحا فى حالة عدم ظهور تلك الايقونات يعتبر الجهاز لم يفعل.

