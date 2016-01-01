ماذا يحدث عند تناول ملعقة من مطحون الكزبرة على الريق؟



مطحون الكزبرة مطحون الكزبرة

نصح الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية، بتناول ملعقة من الكزبرة يوميًا وخاصة لمرضى السكري،لاحتوائها على هذه الفوائد:



الكزبرة، من النباتات العشبية، التي تعيش الكزبرة



- تناول ملعقة من الكزبرة المطحونة تعمل على محاربة مرض السرطان وذلك لارتفاع نسبة مضادات الأكسدة في الكزبرة

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- تحتوي الكزبرة المطحونة على مضاد حيوي يقي الجسم من الاصابة بالجراثيم والفيروسات والميكروبات- تناول ملعقة من الكزبرة المطحونة يعمل على تحسين عملية الهضم ، وإراحة القولون وطرد الغازات، وتلين حركة الأمعاء، وتحفز إنتاج الإنزيمات الهاضمة.- الكزبرة المطحونة تعمل على حماية العين من الالتهابات والاحمرار- تخلص الكبد من السموم المتراكمة فيه وبالتالي تحسن من أدائه لوظائفه- تحتوي الكزبرة المطحونة على نسبة عالية من فيتامين C الذي يعمل على حماية الجسم من الاصابة بالامراض المعدية- تناول ملعقة من الكزبرة المطحونة تعمل على خفض نسبة السكر بالدم ، وجعله في حدوده الطبيعية وتعزز إنتاج هرمون الإنسولين- تساعد على امتصاص الحديد من الغذاء وتقوية الدم ومنع الإصابة بالأنيميا.- تقلل من الاضطلرابات المصاحبة للدورة الشهرية عند المرأة، وتقلل من غزارة فقدان الدم.طريقة الاستخدام:ملعقة مطحونة من حبوب الكزبرة على الريق مع الماء يوميًا