حكم ركوب الفتاة مع زميلها في السيارة وحدهما.. علي جمعة يجيب



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة



"هل من الممكن أن تركب زميلتي معي بمفردها في سيارتي لتوصيلها حيث إني محرج من ركوب زميلاتي معي في سيارتي وحدنا؟".



سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، وذلك خلال لقائه بأحد الدروس الدينية.



وأجاب "جمعة" قائلًا: إنه يجوز للمرأة الركوب مع الرجل وحدهما في السيارة إذا رُوعِيَت الضوابطُ الشرعية، لكن لا يجوز السفر بهذه الهيئة إلا لضرورةٍ أو لحاجةٍ تُنزَّل منزلة الضرورة.

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وأما عن تحرج السائل فهو مسألة شخصية لا علاقة لها بالحكم الشرعي، وله أن يتحاشا ذلك بالاعتذار لزميلاته بأدبٍ وبشكلٍ لا يسيء إليه ولا إلى الدين الحنيف.حكم ركوب المرأة السيارة مع رجل أجنبي ؟كما تلقى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: "ما هي الخلوة المحرمة؟".وقال أمين الفتوى إن الخلوة المحرمة هي اجتماع الرجل والمرأة في مكان مغلق عليهما لا يطلع عليهما أحد ولا يتمكن أحد من الدخول عليهما.واستشهد شلبي بقول رسول الله ﷺ "لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما" حديث أخرجه الإمام أحمد.وأضاف أمين الفتوى، عبر فيديو بثته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرئيسية بـ "فيسبوك" أن الحاصل في ركوب المرأة السيارة مع السائق لا تعتبر خلوة فهي مكان مكشوف وينظر إليهما الجميع ومتاح الوقوف في أي مكان أو التحقق منهما في أي وقت من الجهات المختصة، وبذلك تنتفي الخلوة المحرمة.