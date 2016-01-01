الجثث ستملأ الشرق الأوسط.. قائد فيلق القدس الجديد يتوعد بالرد على اغتيال سليماني



القائد الجديد لـفيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني القائد الجديد لـفيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني

توعد القائد الجديد لـفيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مقتل قاسم سليماني، الذي اغتاله الجيش الأمريكي في مطار بغداد، صباح أمس الجمعة.



ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قاآني قوله في أول تصريح له بعد تعيينه: "اصبروا قليلا وسترون بأم أعينكم بقايا جثث الشيطان الأكبر في الشرق الأوسط".



وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد عين أمس الجمعة، إسماعيل قاآني قائدا جديدا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، خلفا لقاسم سليماني الذي أغتيل بضربة أمريكية فجر اليوم في بغداد.

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وأفادت وكالة "إرنا" بأن "المرشد الأعلى،علي خامنئي يعين العميد إسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس في الحرس الثوري". وقال خامنئي، في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية، إن "أهداف فيلق القدس ستبقى كما كانت في زمن قيادة سليماني".وأعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.وأكد أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقالت الوزارة في بيان "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".