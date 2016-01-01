قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس شهدت على مدار الـ 3 أيام الماضية انخفاضا شديدا فى درجات الحرارة.
وكشف شاهين، عبر مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم، السبت، عن تزايد سرعة الرياح والتي ستزداد خلال فترات النهار وتزود شعورنا بانخفاض درجات الحرارة، لافتا إلى إنه يتوقع انتهاء حالة الصقيع وموجة البرودة غدا الأحد.
وأوضح أن حالة عدم الاستقرار الحالية وبرودة الجو شهدت استمرار تزايدت خاصة فى فترات الليل وبداية النهار بالاضافة لسقوط أمطار لمناطق شمال وجنوب القاهرة.
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التعليقات على استمرت 3 أيام.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع
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