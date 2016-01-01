استمرت 3 أيام.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع

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موجة الصقيع


قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس شهدت على مدار الـ 3 أيام الماضية انخفاضا شديدا فى درجات الحرارة.

وكشف شاهين، عبر مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم، السبت، عن تزايد سرعة الرياح والتي ستزداد خلال فترات النهار وتزود شعورنا بانخفاض درجات الحرارة، لافتا إلى إنه يتوقع انتهاء حالة الصقيع وموجة البرودة غدا الأحد.

وأوضح أن حالة عدم الاستقرار الحالية وبرودة الجو شهدت استمرار تزايدت خاصة فى فترات الليل وبداية النهار بالاضافة لسقوط أمطار لمناطق شمال وجنوب القاهرة.

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن طقس اليوم، السبت، ستشهد تحسنا ملحوظا نوعا ما عن الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه متوقع ظهور شبورة المائية وهدوء سرعة الرياح خاصة بعد سقوط الأمطار أمس واليوم السبت.

ونصح شاهين، بتوخى الحذر خلال القيادة على الطرق خلال فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، ناصحا بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.

المصدر: elbalad

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