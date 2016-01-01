جوجل تتفوق على الأطباء وتطور تكنولوجيا اكتشاف سرطان الثدى

قام فريق بحثى من شركة جوجل بتطوير نظام جديد بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى يستطيع القيام بالكشف عن سرطان الثدى.
وتعاونت شركة جوجل في مشروعها البحثى لمساعدة أخصائى الأشعة في اكتشاف مرض سرطان الثدى مع شركة DeepMind للذكاء الاصطناعى، ومركز بحث سرطان الثدى في كلية طب لندن الإمبراطورية ، وجامعة نورث وسترن في بريطانيا.
و ذكر موقع The Next Web أن الفريق استخدم معلومات مجهولة المصدر من أشعة تصوير الثدى بالأشعة السينية (الماموجرام) لأكثر من 76 ألف إمرأة من المملكة المتحدة و أكثر من 15 ألف سيدة من الولايات المتحدة لاختبار النموذج الجديد.
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