

جوجل تتفوق على الأطباء وتطور تكنولوجيا اكتشاف سرطان الثدى جوجل تتفوق على الأطباء وتطور تكنولوجيا اكتشاف سرطان الثدى

قام فريق بحثى من شركة جوجل بتطوير نظام جديد بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى يستطيع القيام بالكشف عن سرطان الثدى.



وتعاونت شركة جوجل في مشروعها البحثى لمساعدة أخصائى الأشعة في اكتشاف مرض سرطان الثدى مع شركة DeepMind للذكاء الاصطناعى، ومركز بحث سرطان الثدى في كلية طب لندن الإمبراطورية ، وجامعة نورث وسترن في بريطانيا.



و ذكر موقع The Next Web أن الفريق استخدم معلومات مجهولة المصدر من أشعة تصوير الثدى بالأشعة السينية (الماموجرام) لأكثر من 76 ألف إمرأة من المملكة المتحدة و أكثر من 15 ألف سيدة من الولايات المتحدة لاختبار النموذج الجديد.

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وتم تجريب النموذج على أكثر من 25 ألف سيدة من بريطانيا و3000 سيدة من الولايات المتحدة، وساعدت التكنولوجيا الجديدة في تقليل عدد النتائج السلبية المزيفة بنسبة 5.7 % كما قللت عدد النتائج الإيجابية المزيفة بنسبة 9.2 %.وكشفت شركة جوجل في بيان لها أن التكنولوجيا الجديدة تفوقت على الأطباء في اكتشاف الحالات السلبية والإيجابية لسرطان الثدى بالرغم من إجراء التكنولوجيا على عدد قليل جدا من النساء.ومن المفترض أنه في السنوات القادمة ستقوم جوجل بتوسعة المشروع ليتم استخدامه في المستشفيات في الفحص المتعلق المتعلق بسرطان الثدى.