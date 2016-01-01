

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التسعير الجديد أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التسعير الجديد

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.



ونستعرض أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر.



مازدا 3

مازدا 3 2020

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مازدا mazda 3 سيدان تبدأ من 321.900 جنيه حتى 386.900 جنيه لأعلى فئة.