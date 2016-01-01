

انخفاض أسعار هيونداي اليوم في مصر بعد تراجع سعر الدولار انخفاض أسعار هيونداي اليوم في مصر بعد تراجع سعر الدولار

تشهد اسعار السيارات في مصر كثيرا من التغييرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن اسعار السيارات، ونستعرض في التقرير التالي اسعار هيونداي في مصر اليوم.



اسعار هيونداي



هيونداي i10 2020

هيونداي i10

hyundai i10 تبدأ من 229.000 جنيه حتى 249.000 جنيه لأعلى فئة GLS.

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