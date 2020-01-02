

للجنس و للحامل.. 25 فائدة لتناول الموز للجنس و للحامل.. 25 فائدة لتناول الموز

قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية في تصريح خاص لصدى البلد ،فوائد تناول الموز وهى:



1_ يقوى الدم ويخفف من فقر الدم عن طريق نسبة الحديد الموجود بالموز



2– به نسبة عالية من البوتاسيوم وكميات قليلة من الملح،

وتم الاعتراف بالموز رسميا من قبل ادارة الاغذية والعقاقير

بأنه قادر على خفض ضغط الدم والوقاية من النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

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3- فوائد الموز للحامل: يساعد في التغلب على الاكتئاب بسبب إحتوائه مستويات عالية من التربتوفان،والتي يتم تحويلها إلى مادة السيروتونين – الناقل العصبي في الدماغ والتي تصاب بها معظم الحوامل فى الاشهر الاولى.4– مواجهة فقدان الكالسيوم بسبب كثرة التبول،وبناء عظام قوية مع الموز،وهذا ايضا مفيد جدا للحوامل خاصة فى الاشهر الاخيرة.5– يحسن المزاج ويقلل أعراض الدورة الشهرية عن طريق تناول الموزالذي ينظم السكر في الدم ويخفف الإجهاد ويساعد على الاسترخاء.6– تناول الموز بين وجبات الطعام يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم ويقلل من غثيان الصباح .7_فوائد الموز للجنس والرجال: أكل موزتين قبل بذل مجهود مفيد جدا حيث أنه يخزن الطاقة ويحافظ على نسبة السكر في الدم. لذلك هو مفيد جدا قبل العملية الجنسية او اثناء التدريبات الشاقة.8– للحماية ضد تشنجات العضلات خلال التدريبات وتشنجات الساق الليلية عليك بأكل الموز.9– الموز يقلل التورم، ويحمي من مرض السكري من النوع الثاني، ويساعد على فقدان الوزن، وتقوية الجهاز العصبي، ويساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء، وكلها بسبب المستويات العالية من فيتامين B-6.10– الموز غني بالبكتين ويساعد على الهضم وطرد السموم والمعادن الثقيلة بلطف من الجسم.11– الموز يساعد التكوين الجنيني، وتحفيز نمو البكتيريا النافعه في الأمعاء.كما أنها تنتج الإنزيمات الهاضمة للمساعدة على امتصاص المواد المغذية .12– ممسك فالألياف عالية في الموز ويمكن أن تساعد في تطبيع حركة الأمعاء.13– الموز يهدئ الجهاز الهضمي ويساعد على استعادة الأملاح المفقودة بعد الإسهال14– الموز هو مضاد طبيعي للحموضة ويوفر الراحة بعد حدة الجزر وحرقة وارتجاع المرئ15– الموز الفاكهة النيئة الوحيدة التي يمكن تناولها دون ضيق،لأنه يخفف من قرحة المعدة وبطانة المعدة ضد الأحماض المسببة للتآكل.16– تناول الموز يساعد على منع سرطان الكلى ويحمي العيون،ضد الضمور البقعي ويبني عظام قوية عن طريق زيادة امتصاص الكالسيوم.17- الموز يجعلك أكثر ذكاء ويساعد في التعلم عن طريق جعللكم أكثر يقظة،ويجب تناول الموز قبل الامتحان للاستفادة من مستويات عالية من البوتاسيوم.18– الموز به نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ويوفر الحماية من الذرات الحرة والأمراض المزمنة.19– تناول الموز بين وجبات الطعام يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم ويقلل من غثيان الصباح .20– فرك لدغة حشرة أو خلايا النحل بالقشرة الداخلية للموز يخفف من الحكة والاحمرار.21– تحكم في سكر الدم وتجنب النهم بين وجبات الطعام من خلال تناول الموز.22– يمكن تناول الموز لخفض درجة حرارة الجسم وتهدئته أثناء الحمى أو في يوم حار.23– من الطبيعي أن التربتوفان يحسن المزاج ، ويساعد على تخفيف الاضطرابات العاطفية الموسمية (الحزن) .24– الإقلاع عن التدخين؟ يحتوي الموز على مستويات عالية من فيتامينات ب وكذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم لتسريع التعافي من تأثيرات التراجع،الناتجة عن الاقلاع المباشر عن التدخين .25– ازالة البثور عن طريق وضع قطعة من قشر الموز الداخلي و تثبيته بشريط في مكانه.