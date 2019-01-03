الطماطم تسجل 3.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 4 - 1 - 2020

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الطماطم تسجل 3.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 4 - 1 - 2020

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم السبت 4 – 1- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

فيما يلي بيانا تفصيليا بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم: 3.5 جنيه
البطاطس: 5 جنيهات
الخيار: 6.5 جنيه
فلفل ألوان: 15 جنيهًا
القرنبيط: 5 جنيهات
البصل: 6.5 جنيه
الجزر: 4 جنيهات
الملوخية: 10 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

التفاح : 25 جنيها
جوافة: 7.5 جنيه
الموز : 10 جنيهات
البرتقال: 7.5 جنيه

المصدر: صدى البلد

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