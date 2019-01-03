

الطماطم تسجل 3.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 4 - 1 - 2020 الطماطم تسجل 3.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 4 - 1 - 2020

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم السبت 4 – 1- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.



ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.



فيما يلي بيانا تفصيليا بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

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أسعار الخضراوات اليوم في مصرالطماطم: 3.5 جنيهالبطاطس: 5 جنيهاتالخيار: 6.5 جنيهفلفل ألوان: 15 جنيهًاالقرنبيط: 5 جنيهاتالبصل: 6.5 جنيهالجزر: 4 جنيهاتالملوخية: 10 جنيهاتأسعار الفاكهة اليوم في مصرالتفاح : 25 جنيهاجوافة: 7.5 جنيهالموز : 10 جنيهاتالبرتقال: 7.5 جنيه