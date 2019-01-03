شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم السبت 4 – 1- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.
ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.
فيما يلي بيانا تفصيليا بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:
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التعليقات على الطماطم تسجل 3.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 4 - 1 - 2020
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