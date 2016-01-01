مصطفى بكري: أردوغان مجنون بالحلم العثمانى



الإعلامي مصطفى بكري الإعلامي مصطفى بكري



أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن تركيا تريد دخول ليبيا للحصول على النفط الليبي خاصة أنها تنتج 74 مليار برميل نفط من أجود أنواع النفط في العالم، كما تريد أن تكون لاعبًا استراتيجيًا في منطقة البحر المتوسط وتحصل على نصيب وافر من الغاز الذي يتدفق من هذه المنطقة رغم أنها ليست طرفًا في هذا الأمر.



وأضاف "بكري"، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن تركيا تريد الحصول على الكعكة كاملة في منطقة شرق المتوسط، كما تريد أن تكون الدولة الليبية الشقيقية مركزا لانطلاق الإرهابيين لمناطق أخرى، معقبا: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهوس بالحلم العثماني وفاقد عقله ويريد الخروج من الإنهيار في الداخل التركي.



وأختتم: "أردوغان يتحرك بجنون بعد أن أصبح مصيره السياسي يتهاوى لاسيما بعد ظهور أحزاب جديدة في تركيا منافسة له"، مردًفا: "الدواعش ينقلهم أردوغان من سوريا ويوفر الملاذ الأمن لحثالة العالم لتهديد أوروبا".

