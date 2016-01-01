نصائح لعلاج انسداد الأنف عند الأطفال

نتيجة برودة الجو يعاني معظم الأطفال من مشكلة انسداد الأنف وتعتبر من أكثر الأعراض المنتشرة خلال هذه الفترة وقدمت دكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، تأتي أيضًا من خلال العدوى بين الأطفال في المدرسة.
الأمر يؤثر على صحة الطفل ويصعب عليه مواصلة النوم بشكل جيد.
وقدمت النصائح لعلاج انسداد الأنف عند الأطفال:
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