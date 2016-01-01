نصائح لعلاج انسداد الأنف عند الأطفال

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انسداد الأنف عند الأطفال


نتيجة برودة الجو يعاني معظم الأطفال من مشكلة انسداد الأنف وتعتبر من أكثر الأعراض المنتشرة خلال هذه الفترة وقدمت دكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، تأتي أيضًا من خلال العدوى بين الأطفال في المدرسة.

الأمر يؤثر على صحة الطفل ويصعب عليه مواصلة النوم بشكل جيد.

وقدمت النصائح لعلاج انسداد الأنف عند الأطفال:

- يعطى للطفل محلول ملح مخصص للأطفال وذلك في الأنف مع شفطه بشفاط خاص به

- نضغط على أذن الطفل ونعد 10 مرات
وبعد ذلك نترك لثانية ونرجع للضغط مرة أخرى لثلاث ثوان وسنلاحظ تسليك الأنف

- اتبع ما تم ذكره في السابق إذا كان الطفل يعاني فقط من انسداد الأنف وليس مصحوبا بارتفاع حرارة أو الامتناع عن تناول الطعام

•• ولا ننسى ننصحكم دائمًا باستشارة الطبيب المختص في جميع الحالات المرضية

المصدر: elbalad

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