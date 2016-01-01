شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ظهور حسين فيصل لاعب مواليد ٩٩ في التدريبات الجماعية للفريق.
ووضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خطة لدعم الفريق الأول بالعناصر الموهوبة من قطاع الناشئين.
وشارك حسين فيصل في التدريبات برفقة زميله أحمد عيد الذي تم تصعيده للفريق الأول وشارك في مباراة أسوان الماضية والذي يلعب في مركز الظهير الأيمن.
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التعليقات على كارتيرون يستعين بلاعب مواليد 99 لحل مشكلة غياب ساسي وطارق حامد
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