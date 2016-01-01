كارتيرون يستعين بلاعب مواليد 99 لحل مشكلة غياب ساسي وطارق حامد



كارتيرون كارتيرون



شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ظهور حسين فيصل لاعب مواليد ٩٩ في التدريبات الجماعية للفريق.



ووضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خطة لدعم الفريق الأول بالعناصر الموهوبة من قطاع الناشئين.



وشارك حسين فيصل في التدريبات برفقة زميله أحمد عيد الذي تم تصعيده للفريق الأول وشارك في مباراة أسوان الماضية والذي يلعب في مركز الظهير الأيمن.

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق خلال تدريبات اليوم لإبداء بعض النصائح الفنية له وتنفيذ بعض الأدوار المطلوبة منه في المباريات الفترة المقبلة.وأكد كارتيرون للاعب في نهاية المران على أهمية دوره في الفريق وأنه أحد العناصر الهامة في هجوم الفريق.ويستعد الفريق لمواجهة طنطا يوم الأحد القادم بالجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز.