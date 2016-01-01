تحدى البرد بطريقة عمل شوربة البصل



شوربة البصل شوربة البصل



شوربة البصل من الأطباق الجانبية التى يمكنك إعدادها وتحضيرها لتحدى البرودة والشعور بالدفء، على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.



مقادير شوربة البصل

بصل

مكعب مرقة

دقيق

كريمة لبانى

عيش

جبنة بارميزان

زبدة

ملح

فلفل



طريقة تحضير شوربة البصل

* يشوح البصل مع الدقيق فى إناء مع الزبدة حتى يغير لونة ثم نضع المرقة والكريمة اللبانى والتوابل

* تترك على النار حتي تغلي ونضع جبنة بارميزان قبل أن ترفع من النار.

* ثم يقطع العيش ويوضع معه زبدة وقليل من البقدونس ويقدم مع الشوربة.

