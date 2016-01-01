تحدى البرد بطريقة عمل شوربة البصل

آخر الأخبارالأسرة والطفل › تحدى البرد بطريقة عمل شوربة البصل

صورة الخبر: شوربة البصل
شوربة البصل


شوربة البصل من الأطباق الجانبية التى يمكنك إعدادها وتحضيرها لتحدى البرودة والشعور بالدفء، على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.

مقادير شوربة البصل
بصل
مكعب مرقة
دقيق
كريمة لبانى
عيش
جبنة بارميزان
زبدة
ملح
فلفل

طريقة تحضير شوربة البصل
* يشوح البصل مع الدقيق فى إناء مع الزبدة حتى يغير لونة ثم نضع المرقة والكريمة اللبانى والتوابل
* تترك على النار حتي تغلي ونضع جبنة بارميزان قبل أن ترفع من النار.
* ثم يقطع العيش ويوضع معه زبدة وقليل من البقدونس ويقدم مع الشوربة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تحدى البرد بطريقة عمل شوربة البصل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
60162

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager