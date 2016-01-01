متلازمة بهجت هو مرض نادر يُسبب التهابات في الأوعية الدموية الموجودة في الجسم ويمكن أن يؤدي المرض إلى ظهور العديد من الأعراض والعلامات، والتي قد لا تبدو مرتبطة بالمرض في البداية.
ويختلف تأثير مرض بهجت من شخص لآخر، وربما تختفي الأعراض من تلقاء نفسه.
بالفيديو جراف تعرف على أعراضه:
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التعليقات على فيديوجراف| متلازمة بهجت مرض مناعي خطير تعرف على أعراضه
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