تعرف على الملحقات التي يتسلمها طلاب أولى ثانوي مع التابلت هذا العام



تابلت اولى ثانوي تابلت اولى ثانوي

أكد علاء حسين مدير إدارة التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم إلزام أولياء أمور طلاب أولى ثانوي بمدارس القاهرة بالتوقيع على إيصال استلام التابلت وملحقاته.



وأوضح مدير إدارة التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة : أن المشتملات التي تسلمها كل طالب مع التابلت ، تتمثل في : ( الجراب_ القلم الإلكتروني _ الشاحن ) .



وأشار مدير إدارة التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، إلى أنه قد تم تلقي جميع استفسارات الطلبة وأولياء الأمور ، وتم الرد عليها لإستيعاب وإزالة كافة الصعوبات الخاصة بالتعامل مع التابلت .

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وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، قد أعلنت عن انتهائها من توزيع عدد 79176 جهاز تابلت على الإدارات التعليمية البالغ عددها 32 إدارة تعليمية على مستوى القاهرة .وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أنه تم تفعيل كافة أجهزة التابلت قبل تسليمها للطلاب ، من قبل فريق التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية .