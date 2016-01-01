هناكل إيه النهاردة.. دجاج مشوي بدبس الرمان ومحشي بصل وملوخية ناشفة.. والحلو: تورتة الشيكولاتة والقهوة

دجاج مشوي بدبس الرمان
هناكل إيه النهاردة؟.. سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات.
ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعد في إعداد سفرة شهية رائعة.
طريقة عمل دجاج مشوي بدبس الرمان للشيف شربيني
مقادير دجاج مشوي بدبس الرمان
دجاجة
بصل
طماطم
جزر
كرفس
ثوم
كزبرة خضراء
فلفل ألوان
دبس رمان
دقيق
زيت
ملح فلفل
مرقة
طريقة عمل دجاج مشوي بدبس الرمان
* ضعي زيت في طاسة على النار مع جزر وبصل وثوم وجزر وكرات وكرفس مفروم مع قليل من الكزبرة الخضراء ومكعب مرقة حتى تذبل تماما
* اضيفي اليها ملح وفلفل ومعلقة دقيق
* قطعي الفلفل الألوان والطماطم والبصل شرائح، ضعيها في صينية فرن مع رشة ملح وفلفل
* احشي الدجاجة بالحشو المعد سابقا
* ادهنيها بدبس الرمان ثم ادخليها فرن ساخن لتشوى و قدميها حين تنضج مع الفلفل الألوان.
طريقة عمل محشي بصل للشيف شربيني
مقادير محشي بصل
بصل لحمة مفرومة
ثوم
أرز
اعشاب
بهارات
قرفة
مرقة
دبس رمان
فلفل حار
ملح فلفل
كرفس
زيت
عباد الشمس
طريقة عمل محشي بصل
* افتحي البصل من الرأس وافتحيه من الجانب ثم اسلقيها في ماء مغلي
* اخرجيها وضعيها في ماء بارد
* في طاسة بها زيت على النار ضعي بصل وثوم مفروم مع مكعب مرقة
* افرمي كرفس وفلفل حار
* تبلي اللحم المفروم بالبهارات والقرفة والملح والفلفل والأعشاب ثم اضيفيها الى الطاسة وقلبيها جيدا حتى يصبح لونها بني
* اضيفي اليها الأرز المغسول والمصفى وقلبيه ثم اضيفي دبس الرمان
* غطيه واتركيه على النار قليلا بعد ان تسقيه بالماء
* في صينية الفرن ضع خليط الكرفس والفلفل الحار مع قليل من الزيت وملح وفلفل وابدأي حشو البصل بعد تفريع اوراقه من بعضها
* رصيها في الصينية واسقيها بماء البصل وغطيها بورق زبدة وادخليها فرن ساخن
طريقة عمل ملوخية ناشفة لنجلاء الشرشابي
مقادير ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة
مرقة لحمة
سمن
ثوم مفروم
كمون ناعم
كزبرة جافة
عصير طماطم
ملح
طريقة عمل ملوخية ناشفة
* سخنى الشوربة على النار مع عصير الطماطم ثم أضيفى الملوخية الناشفة
* شوحى الثوم المفروم مع الكزبرة الجافة والملح والكمون الناعم فى السمنة على النار ثم أضيفى الخليط للملوخية وقلبى
* اتركى الخليط حتى الغليان ثم إغرفيها وقدميها.
الحلو:
مقادير تورتة الشيكولاتة والقهوة
كوب دقيق
نصف كوب كاكاو بودرة
كوب صغير زبادي
ثلاثة أرباع كوب سكر
2 بيضة
ملعقة صغيرة خميرة فورية
رشة ملح الوجه
شربات
ملعقة كبيرة قهوة سريعة التحضير
كوب شيكولاتة مبشورة
زبدة كريم شانتى بالكاكاو
فول سودانى مجروش
كرات شيكولاتة
طريقة عمل تورتة الشيكولاتة والقهوة
* اخلطي مقادير الكيك وصبيها فى صينية كيك مدهونة بالسمنة واتركيها لتتخمر
* أخبزى الكيكة واتركيها لتبرد وازيلى بالسكين وجه الكيكة
* أذيبى القهوة فى القليل من الماء ثم أضيفيها للسيرب وأسقى بها الكيكة
* سيحى الشيكولاتة بالقليل من الزبدة على نار هادئة وإفرديها على الكيكة
* زينى الوجه بورد من الكريم شانتى وكور الشيكولاتة الصغيرة
* ادهني الاطراف بالكريم شانتى ورشيها بالفول السودانى وقدميها
* من الممكن عمل كيكة أخرى ووضع كريم شانتى عليها ووضعها أسفل الكيكة الأولى
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