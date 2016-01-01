هناكل إيه النهاردة.. دجاج مشوي بدبس الرمان ومحشي بصل وملوخية ناشفة.. والحلو: تورتة الشيكولاتة والقهوة



دجاج مشوي بدبس الرمان دجاج مشوي بدبس الرمان

هناكل إيه النهاردة؟.. سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات.



ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعد في إعداد سفرة شهية رائعة.



طريقة عمل دجاج مشوي بدبس الرمان للشيف شربيني

مقادير دجاج مشوي بدبس الرمان

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دجاجةبصلطماطمجزركرفسثومكزبرة خضراءفلفل ألواندبس رماندقيقزيتملح فلفلمرقةطريقة عمل دجاج مشوي بدبس الرمان* ضعي زيت في طاسة على النار مع جزر وبصل وثوم وجزر وكرات وكرفس مفروم مع قليل من الكزبرة الخضراء ومكعب مرقة حتى تذبل تماما* اضيفي اليها ملح وفلفل ومعلقة دقيق* قطعي الفلفل الألوان والطماطم والبصل شرائح، ضعيها في صينية فرن مع رشة ملح وفلفل* احشي الدجاجة بالحشو المعد سابقا* ادهنيها بدبس الرمان ثم ادخليها فرن ساخن لتشوى و قدميها حين تنضج مع الفلفل الألوان.طريقة عمل محشي بصل للشيف شربينيمقادير محشي بصلبصل لحمة مفرومةثومأرزاعشاببهاراتقرفةمرقةدبس رمانفلفل حارملح فلفلكرفسزيتعباد الشمسطريقة عمل محشي بصل* افتحي البصل من الرأس وافتحيه من الجانب ثم اسلقيها في ماء مغلي* اخرجيها وضعيها في ماء بارد* في طاسة بها زيت على النار ضعي بصل وثوم مفروم مع مكعب مرقة* افرمي كرفس وفلفل حار* تبلي اللحم المفروم بالبهارات والقرفة والملح والفلفل والأعشاب ثم اضيفيها الى الطاسة وقلبيها جيدا حتى يصبح لونها بني* اضيفي اليها الأرز المغسول والمصفى وقلبيه ثم اضيفي دبس الرمان* غطيه واتركيه على النار قليلا بعد ان تسقيه بالماء* في صينية الفرن ضع خليط الكرفس والفلفل الحار مع قليل من الزيت وملح وفلفل وابدأي حشو البصل بعد تفريع اوراقه من بعضها* رصيها في الصينية واسقيها بماء البصل وغطيها بورق زبدة وادخليها فرن ساخنطريقة عمل ملوخية ناشفة لنجلاء الشرشابيمقادير ملوخية ناشفةملوخية ناشفةمرقة لحمةسمنثوم مفرومكمون ناعمكزبرة جافةعصير طماطمملحطريقة عمل ملوخية ناشفة* سخنى الشوربة على النار مع عصير الطماطم ثم أضيفى الملوخية الناشفة* شوحى الثوم المفروم مع الكزبرة الجافة والملح والكمون الناعم فى السمنة على النار ثم أضيفى الخليط للملوخية وقلبى* اتركى الخليط حتى الغليان ثم إغرفيها وقدميها.الحلو:مقادير تورتة الشيكولاتة والقهوةكوب دقيقنصف كوب كاكاو بودرةكوب صغير زباديثلاثة أرباع كوب سكر2 بيضةملعقة صغيرة خميرة فوريةرشة ملح الوجهشرباتملعقة كبيرة قهوة سريعة التحضيركوب شيكولاتة مبشورةزبدة كريم شانتى بالكاكاوفول سودانى مجروشكرات شيكولاتةطريقة عمل تورتة الشيكولاتة والقهوة* اخلطي مقادير الكيك وصبيها فى صينية كيك مدهونة بالسمنة واتركيها لتتخمر* أخبزى الكيكة واتركيها لتبرد وازيلى بالسكين وجه الكيكة* أذيبى القهوة فى القليل من الماء ثم أضيفيها للسيرب وأسقى بها الكيكة* سيحى الشيكولاتة بالقليل من الزبدة على نار هادئة وإفرديها على الكيكة* زينى الوجه بورد من الكريم شانتى وكور الشيكولاتة الصغيرة* ادهني الاطراف بالكريم شانتى ورشيها بالفول السودانى وقدميها* من الممكن عمل كيكة أخرى ووضع كريم شانتى عليها ووضعها أسفل الكيكة الأولى