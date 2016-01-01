جامعة القاهرة تطلق مسابقة وتشارك في مبادرة لإحياء اللغة العربية

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أعلنت جامعة القاهرة عن مشاركتها في النسخة الثانية من مبادرة "بالعربي"، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة للارتقاء باللغة العربية، وذلك انطلاقًا من رؤية جامعة القاهرة التنويرية، وإيمانًا بدورها الوطني، والدعوة للتمسك باستخدام اللغة العربية الصحيحة، حفاظًا على الهوية الثقافية.



ومن أهم محاور المشاركة في المبادرة، الإعلان عن مسابقة "بالعربي" في نسختها، وتشمل المسابقة ثلاث جوائز، جائزة لأفضل كتاب يبرز جماليات اللغة العربية وسلاستها، وجائزة لأفضل كتاب يرصد الأخطاء الشائعة في اللغة العربية، وجائزة لأفضل كتاب في طرق تدريس اللغة العربية.



وتشمل المسابقة مسارين للجائزة، يخصص لكل مسار منهما ثلاث جوائز، موضحًا أن المسار الأول للمتقدمين من أعضاء هيئة التدريس بـ جامعة القاهرة، أو من العاملين بها، أو من خريجيها، والمسار الثاني للمتقدمين من طلاب جامعة القاهرة؛ سواء في مرحلة الليسانس أو الدراسات العليا.

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وتتضمن المسابقة شروط تتمثل في أن يكون العمل المقدم أصيلا، ولم يسبق له الحصول على أية جائزة، وأن لا يجوز التقدم في أكثر من فرع من الفروع الثلاث للجائزة، ويحصل كل فائز - في كل جائزة من الجوائز الثلاث لكلا المسارين- على مبلغ عشرة آلاف جنيه، ودرع الجامعة، لافتًا إلى أن تحكيم الأعمال المقدمة سيكون من خلال لجنة من الأساتذة المتخصصين، في ضوء المعايير والضوابط التي تضعها اللجنة.وللراغبين في التقدم للمبادرة أن يسلموا 3 نسخ ورقية من الكتاب، وكذلك نسخة إليكترونية، مشفوعة بسيرة ذاتية للمتقدم، وملء استمارة المشاركة في المسابقة، محددًا بها مساره والفرع الذي يرغب بتحكيم الكتاب ضمنه، وذلك في موعد أقصاه منتصف شهر فبراير 2019. علمًا بأنه لن يتم إعادة الأعمال المقدمة إلى أصحابها، سواء فازوا بالجائزة أم لاوفي الإطار ذاته، استعرض الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال اجتماع مجلس الجامعة، مبادرته لتطوير اللغة العربية والارتقاء بها، في إطار الحرص على تطوير اللغة العربية والوصول إلى رؤى جديدة، مؤكدًا على ضرورة السير قدمًا نحو هذا التطوير من خلال تعاون الأقسام العلمية، بما يمثل خطوة مهمة نحو نهضة فكرية حقيقية تبتعد عن كل طرق التفكير التقليدية.وقرر مجلس جامعة القاهرة تشكيل مفوضية لتطوير اللغة العربية، برئاسة الدكتور عبد الله التطاوي مستشار رئيس الجامعة والأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، وتكليفها بتنفيذ محاور مبادرة تطوير اللغة العربية، والتي تتمثل في في صناعة معجم عربي معاصر، ووضع معالم لاستراتيجية محددة المنهج لعمليات كل من التعريب وإدخال مفردات اللهجات المحلية والعامية إلى العربية، وتبسيط قواعد اللغة، وتغيير طريقة تعلم العربية من حفظ القواعد إلى الممارسة.وأكد الدكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة ، على الاستفادة من التجارب الدولية في تعليم اللغة الأم في تصميم المناهج وطرق التعليم في مرحلة التعليم قبل الجامعي، بما يساهم في وضع منهج معياري لتعليم العربية للناطقين بغيرها، مضيفًا أنه لابد من دراسة الأسباب النفسية لانصراف الأغلبية عن محاولة إتقان العربية، وكيفية علاجها.وأشار رئيس جامعة القاهرة ، إلى أهمية دراسة تبسيط طريقة كتابة اللغة العربية، وتدريس الحد الأدنى الذي يستقيم معه اللسان وطريقة الكتابة، والتدريب المستمر للمعلمين على الطرق الحديثة في التدريس، ووضع اختبار معرفي موحد وضرورة اجتيازه قبل العمل بالتدريس.