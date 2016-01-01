كيف نستخدم كاميرات المراقبة دون أن تتجسس علينا؟

تعتبر كاميرات المراقبة اليوم إحدى أهم التقنيات التي يعتمد عليها الكثيرون في حماية منازلهم وممتلكاتهم من السرقة، فكيف نعتمد على هذه التقنيات دون أن تصبح أداة للتجسس علينا؟
وحول هذا الموضوع أصدرت هيئة حماية جودة المنتجات في روسيا بيانا منذ مدة قال فيه خبراؤها: تعتبر كاميرات المراقبة اللاسلكية من أفضل الوسائل التي تمكننا من مراقبة منازلنا وممتلكاتنا عن بعد ومن أي نقطة في العالم، ولاستخدامها يكفي أن ندخل عنوان الـ IP وكلمة المرور واسم المستخدم لنتمكن من مشاهدة بث حي من هذه الكاميرات عبر برامج موجودة في هواتفنا أو حواسبنا، لكن هذه العملية قد تكون محفوفة بالمخاطر أحيانا، فاختراق هذه الكاميرات يحولها لأدوات للتجسس علينا، ولمنع حدوث مثل هذه المشكلات يجب اتباع عدة نصائح:
أولا شراء الكاميرات من شركات معروفة ومتخصصة بهذا المجال، فهذه الشركات تزود كاميراتها دوما ببرمجيات وأنظمة أمان يصعب اختراقها، وتحدّث أنظمة الأمان والبرمجيات باستمرار.
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