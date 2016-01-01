

هذا ما تنتظره بنتلي لإطلاق سيارة كهربائية في الأسواق هذا ما تنتظره بنتلي لإطلاق سيارة كهربائية في الأسواق

لا أحد يتوقع أن تلعب بنتلي دورا رئيسيا في صناعة السيارات الكهربائية في العقد القادم، ولكن شارك المدير التنفيذي لبنتلي، ادريان هولمارك، في مقابلة صحفية مؤخرا، صرح فيها أن تقنيات البطاريات الصلبة بطاقة مركزة قد تساعد العلامة في تحديد مستقبل تصميم موديلاتها.



هولمارك لمح بشكل مباشر أن بنتلي قد تطرح أول موديل كهربائي لها بحلول عام 2025 في حالة تطور تقنيات البطاريات الصلبة بالشكل الملائم، لكونها أخف بـ 30% من بطاريات الليثيوم ايون الحالية بدون التقليل من الأداء.



وقد أشار هولمارك إلى موديل جاكوار I-Pace الكهربائي كمثال، والذي يحمل حزمة بطاريات بوزن 720 كيلوجرام، مشيرا إلى أن تقليل الوزن إلى 500 كيلوجرام فقط سيؤدي لفارق حقيقي.

وأخيرا استبعد هولمارك تحويل موديل حالي لبنتلي إلى سيارة كهربائية، مفضلا تطوير الموديل بالكامل من الصفر -في حالة أخذ القرار تطويره- لضمان أفضل مدى وكفاءة ممكنة من البداية.



