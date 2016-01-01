سيارات الكروس اوفر والـ SUV حققت رواجا كبيرا في السوق في منتصف التسعينيات، مع موديلات مثل تويوتا راف فور وسوبارو فوريستر، مع استمرار النجاح بشكل متقطع قبل صعوده بقوة في الأعوام الأخيرة، ولكن تاريخ الكروس اوفر يمتد طويلا، لما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة.
في 1945، أطلقت كرايسلر موديل دودج باور واجن، وهي مركبة دفع رباعي صغيرة مبنية على تصاميم عسكرية، بمنصة مبنية على البيك اب.. ولكن السيارة لم تكن مريحة ولا فاخرة آنذاك للدرجة، بل تم اعتبارها وسيلة عملية لنقل الأسرة.
كما طرحت جيب موديل “ويليز جيب ستيشن” من 1946 إلى 1964، ولكن مثل موديل دودج، لم تشتهر السيارة براحتها أو فخامتها لتركيزها على الاستخدام العملي فحسب، حتى تطوير موديل “واجونير”، والذي تمتع بداخلية أفضل وثلاث صفوف مقاعد، ما أعطاها صورة عائلية أجمل لتحقق نجاحا هائلا مع استمرار تصنيعها حتى 1991، أي لحوالي ثلاثة عقود.
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التعليقات على “بالصور” تعرف على تاريخ سيارات الإس يو في منذ نشأتها
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