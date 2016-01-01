يعد الطراز الألماني الكلاسيكي الشهير “بيتل” أو الخنفساء التابع لفولكس فاجن أحد أبرز طرازات السيارات العالمية التي تمكنت من الصمود أمام التغيرات عبر عقود عديدة من الزمن.
لكن كانت نهاية حقبة هذه السيارات الفريدة العام الماضي حينما أعلنت الشركة الألمانية عن إيقاف إنتاج المزيد من سيارات بيتل، وهو ما كان يمثل صدمة لكثير من عشاق هذه السيارة الكلاسيكية العريقة.
ولقد أقامت كثير من دول العالم خلال الفترة الأخيرة العديد من حفلات الوداع لهذا الطراز الفريد والذي استمر في الأسواق أكثر من ثمانين عاماً.
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التعليقات على “بالفيديو” فولكس واجن تودع سيارتها الأيقونية بيتل في مقطع مؤثر
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