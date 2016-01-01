

هل تتأثر أسعار السيارات المحلية بعد تخفيض أسعار التركي؟- خبير يجيب هل تتأثر أسعار السيارات المحلية بعد تخفيض أسعار التركي؟- خبير يجيب

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، إن تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات التركية من السيارات، ستؤثر سلبا على سوق السيارات المصري، متوقعا اضطرار الشركات لتخفيض أسعار سياراتها محلية الصنع.



وأوضح سعد في تصريح لمصراوي، أنه يتوقع أن تلتهم الواردات التركية كعكة الصناعة المحلية بعد التخفيضات الجمركية الأخيرة، مطالبا الدولة بالتواجد بقوة لحماية صناعة السيارات المحلية التي تمر بأزمة بالفعل، خاصة وأن المستهلك يفضل شراء السيارات المستوردة.



وأضاف: صناعة السيارات المحلية تواجه تحديات كبيرة ومنافسة غير عادلة مع نظيرتها المستوردة من الخارج خاصة الأوروبية مع زيادة الإعفاءات الجمركية عليها.

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ويرى سعد أن المتنفس الوحيد لحماية صناعة السيارات المحلية هو تدخل الدولة المصرية والتوجيه بتقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية التي يتم تحصيلها على مكونات الإنتاج والتي تتراوح بين 5 و7 % أسوة بالماركات التجارية المعفاة من الجمارك لدعم التوسع في التصنيع المحلي للسيارات والمنافسة مع المستورد.وتوقع سعد أن تضطر بعض الشركات إلى تخفيض أسعار سياراتها مجددًا للاستمرار في المنافسة بعد تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات التركية، ، لافتًا إلى أن استمرار تراجع الدولار سيؤدي إلى تخفيضات جديدة تساعد على انعاش حركة المبيعات.يذكر أن مصلحة الجمارك بدأت أمس الأربعاء، تطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات التركية وفقًا لاتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا، والذي أقر برفع نسبة التخفيض على السيارات الجمركية لتصبح 100% من فئة الوارد، بدلا من 90%، بداية من الشهر الجاري، إضافًة إلى أن التخفيض يشمل السيارات تامة الصنع وبعض أنواع المحركات والمولدات الكهربائية.وأعلنت شركة فيات التي تجمع سياراتها في تركيا عن تخفيض أسعار جميع فئات السيارة "تيبو" العائلية بنسب تتراوح بين 18.100 جنيه إلى 25.100 جنيه.كما أعلنت شركة "تويوتا إيجيبت" عن تخفيض أسعار جميع فئات أيقونتها تويوتا كورولا سيدان العائلية الجديدة بنسب تتراوح بين 10 إلى 19 ألف جنيه.