

مصباح لخوذة قائدى الدراجات النارية مصباح لخوذة قائدى الدراجات النارية

أطلقت شركة "Third Eye Design" مصباح مكابح إضافي لخوذات قائدي الدراجات النارية من أجل رفع السلامة والأمان على الطريق.



وأوضحت الشركة الأمريكية، أن مصباح المكابح الإضافي InView عبارة عن مصباح "LED" يتم لصقه على الجهة الخلفية من الخوذة، مشيرة إلى أنه لا يتوافق إلا مع الدراجات المعتمدة على شبكة كهربائية بجهد 12 فولت.



ويضيء ضوء الخوذة بمجرد الضغط على أحد المكابح أو عند انخفاض السرعة بشكل ملحوظ، وعلاوة على ذلك، يمكن لمصباح الخوذة نسخ مؤشرات الانعطاف.

قد يعجبك أيضا...

ويتوفر مصباح المكابح الإضافي InView بعدسة باللون الأحمر أو الأبيض بسعر يبلغ 250 دولارًا أمريكيًا.