مدير يطرد موظفة اعتنقت الإسلام في تكساس

طرد مدير أحد فروع مطعم شهير للوجبات السريعة بولاية تكساس الأمريكية سيدة بعد رفضها خلع الحجاب وتنفيذ أوامره تماشيًا مع مواصفات الزي الموحد للعاملين بالمطعم.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وصرحت ستيفاني كولمان إن مديرة فرح "دجاج اكسبريس" في ساجينو بتكساس طلب
منها خلع الحجاب يوم الاثنين بعد وصولها إلى الفرع مرتدية غطاء الرأس، يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلانها اعتناق الإسلام.
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