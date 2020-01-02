مدير يطرد موظفة اعتنقت الإسلام في تكساس

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مدير يطرد موظفة اعتنقت الإسلام في تكساس

طرد مدير أحد فروع مطعم شهير للوجبات السريعة بولاية تكساس الأمريكية سيدة بعد رفضها خلع الحجاب وتنفيذ أوامره تماشيًا مع مواصفات الزي الموحد للعاملين بالمطعم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وصرحت ستيفاني كولمان إن مديرة فرح "دجاج اكسبريس" في ساجينو بتكساس طلب

منها خلع الحجاب يوم الاثنين بعد وصولها إلى الفرع مرتدية غطاء الرأس، يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلانها اعتناق الإسلام.

وفي مقطع فيديو سجلته، ظهر مدير يوبيخ المرأة البالغة من العمر 22 عامًا ويبلغها رفضه ارتداءها الحجاب لأنه ليس جزءًا من الزي الرسمي للعاملين بالمكان، واختتم نقاشه قائلًا: "عملك ليس له علاقة بالدين".

واتجهت "كولمان" إلى موقع التدوين المصغر "تويتر" للتعبير عن غضبها إثر الظلم الذي تعرضت له من مديرها في العمل والذي أبلغته مؤخرًا اعتناقها الإسلام بعد أن استهلت عملها في المطعم في أكتوبر الماضي.

المصدر: الوفد

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