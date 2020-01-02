ظهرت لقطات مفجعة تُظهر مئات من الكنغر المرعوب يفرون بحثًا عن الأمان بينما انتشرت النار في منازلهم.
لقطت السيدة " ميتشل ليون" على اللحظة التي أغلقت فيها حرائق الغابات خارج نطاق السيطرة على الحيوانات في مونارو في نيو ساوث ويلز، في لقطات
ضبابية يمكن رؤية الحيوانات وهي تتسلق التل على أمل العثور على هروب من الدخان واللهب، وذلك بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
شاركت ليون اللقطات على تويتر معلقة " تم حرق حرائق الغابات في طريق غابة بادجا ، منطقة كونتيجاني.
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التعليقات على مئات الكناغر يفرون من الحرائق في بريطانيا
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