

مئات الكناغر يفرون من الحرائق في بريطانيا مئات الكناغر يفرون من الحرائق في بريطانيا

ظهرت لقطات مفجعة تُظهر مئات من الكنغر المرعوب يفرون بحثًا عن الأمان بينما انتشرت النار في منازلهم.



لقطت السيدة " ميتشل ليون" على اللحظة التي أغلقت فيها حرائق الغابات خارج نطاق السيطرة على الحيوانات في مونارو في نيو ساوث ويلز، في لقطات



ضبابية يمكن رؤية الحيوانات وهي تتسلق التل على أمل العثور على هروب من الدخان واللهب، وذلك بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

شاركت ليون اللقطات على تويتر معلقة " تم حرق حرائق الغابات في طريق غابة بادجا ، منطقة كونتيجاني.

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الحريق هو أكثر من 64000 هكتار في الحجم"، وأُجبر السكان ومصطافو العطلات في البلدة الساحلية الجنوبية على الفرار من الرماد والنار ليل الاثنين. يذكر أن بسبب الحرائق التى تشتعلت فى جميع انحاء البلاد قتُل ملايين الحيوانات و ما يصل إلى 8000 كوال نتيجة حرائق على الساحل الشرقي وحده.