

صيدلية بالجهود الذاتية: أدوية الضغط والسكر والكبد مجانا صيدلية بالجهود الذاتية: أدوية الضغط والسكر والكبد مجانا

«العلاج مجانى.. الدواء للجميع»، شعار رفعته جمعية خيرية فى محافظة أسيوط، التى حاولت أن ترسم الابتسامة على وجوه الفقراء والمحتاجين بمحافظات الصعيد، عن طريق توفير عقاقير طبية مجانية للعلاج من أمراض السكر والقلب والضغط، وتوفير بعض الأدوية لعلاج الأورام بشكل مجانى.



أشرف الفولى، رئيس مجلس إدارة الجمعية وصاحب الصيدلية، نفذ الفكرة منذ 7 أشهر: «فى البداية كنا بنجمع الأدوية الزيادة ونوديها للمستوصف فى المحافظة، لكن حالياً عملنا شبه صيدلية ليها صيدلى متطوع مش بندّى أى حد علاج من غير روشتة والتأكد من إنه مستحق».



"الفولى": نستهدف المرضى غير القادرين فى أسيوط

وحسب «الفولى»، فإن الكثير من الصيدليات تُسهم فى عمل الخير عن طريق التبرع بجزء من الأدوية لتوفير علاج مجانى لغير القادرين: «صيدليات وشركات أدوية بتتبرع بعينات طبية تتوزع مجاناً، وفيه ناس بتجيب الأدوية الزائدة عن حاجتها، أهم حاجة إنها ما تكونش صلاحيتها منتهية». ويروى «الفولى» أن تنظيم الصيدلية تم على عدة مراحل: «بنجمع الأدوية، وبعد كده بنعمل مرحلة فرز ومراجعة، وبنقسم الأدوية كل حاجة فى المكان المخصص ليها».

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وتشدد الصيدلية على ضرورة صرف العلاج لغير القادرين عن طريق تقديمهم لورشتة علاجية مسبقاً.